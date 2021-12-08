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Клопотенко поделился рецептом скумбрии в духовке: супер-просто!

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Среда 08 декабря 2021 11:37
Клопотенко поделился рецептом скумбрии в духовке: супер-просто! Фото: Скумбрия в духовке от Клопотенко (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить скумбрию дома - очень легко. Тем более это супер-полезная рыба, в которой содержится много омега-3 кислот.

Рецепт приготовления рыбы в духовке представил известный повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Для того, чтобы приготовить ароматную рыбу вам понадобится синий салатный лук и чеснок.

"Очень важно тщательно вычистить и вымыть размороженную скумбрию перед началом приготовления, иначе она будет горчить. Рыба внутри должна быть белой, без остатков крови или внутренностей", - отметил кулинар.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Разморозьте и очистите внутри рыбу. Очистите 500 г красного лука и нарежьте полукольцами. Это лук более ароматный и сладкий, чем белый.

Разогрейте сковороду из 5 ст. л. оливкового масла и выложите лук. Жарьте 3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Лук должен стать мягким, сильно его зажаривать не нужно. Далее добавьте 3 зубчика чеснока и влейте 6 ст. л. винного уксуса. Если нет винного, добавьте 1-2 ст. л. обыкновенного столового уксуса 9%. Выпаривайте винный уксус, туша лук еще примерно 2 минуты.

Переложите лук в форму для запекания, а сверху выложите 3 скумбрия брюшками вниз, чтобы все ароматы лучше впитались. Присыпьте сверху солью и перцем по вкусу.

Накройте форму для запекания фольгой, чтобы ароматы оставались внутри, а рыба была более сочной.

Запекайте рыбу примерно 40 минут при температуре 180 градусов.

Клопотенко поделился рецептом скумбрии в духовке: супер-просто!Клопотенко дал рецепт скумбрии с синим луком

Как мы ранее сообщали, Клопотенко представил рецепт говядины, добавив туда пиво.

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Евгений Клопотенко
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