Клопотенко поделился рецептом скумбрии в духовке: супер-просто!

Приготовить скумбрию дома - очень легко. Тем более это супер-полезная рыба, в которой содержится много омега-3 кислот.

Для того, чтобы приготовить ароматную рыбу вам понадобится синий салатный лук и чеснок.

"Очень важно тщательно вычистить и вымыть размороженную скумбрию перед началом приготовления, иначе она будет горчить. Рыба внутри должна быть белой, без остатков крови или внутренностей", - отметил кулинар.

Ингредиенты

3 скумбрии

500 г красного лука (6-8 шт.)

3 зубчика чеснока

5 ст. л. оливкового масла

6 ст. л. винного уксуса (или 1-2 ст. л. столового уксуса 9%)

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Разморозьте и очистите внутри рыбу. Очистите 500 г красного лука и нарежьте полукольцами. Это лук более ароматный и сладкий, чем белый.

Разогрейте сковороду из 5 ст. л. оливкового масла и выложите лук. Жарьте 3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Лук должен стать мягким, сильно его зажаривать не нужно. Далее добавьте 3 зубчика чеснока и влейте 6 ст. л. винного уксуса. Если нет винного, добавьте 1-2 ст. л. обыкновенного столового уксуса 9%. Выпаривайте винный уксус, туша лук еще примерно 2 минуты.

Переложите лук в форму для запекания, а сверху выложите 3 скумбрия брюшками вниз, чтобы все ароматы лучше впитались. Присыпьте сверху солью и перцем по вкусу.

Накройте форму для запекания фольгой, чтобы ароматы оставались внутри, а рыба была более сочной.

Запекайте рыбу примерно 40 минут при температуре 180 градусов.

Клопотенко дал рецепт скумбрии с синим луком