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Клопотенко поділився рецептом скумбрії в духовці: супер-просто!

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Середа 08 грудня 2021 11:37
Клопотенко поділився рецептом скумбрії в духовці: супер-просто! Фото: скумбрія в духовці від Клопотенко (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготувати скумбрію вдома - дуже легко. Тим більше це супер-корисна риба, в якій міститься багато омега-3 кислот.

Рецепт приготування риби в духовці представив відомий кухар Євген Клопотенко на своєму сайті.

Для того, щоб приготувати ароматну рибу вам знадобиться синій салатний лук і часник.

"Дуже важливо ретельно вичистити і вимити розморожену скумбрію перед початком приготування, інакше вона буде гірчити. Риба всередині повинна бути білою, без залишків крові або нутрощів", - зазначив кулінар.

Інгредієнт

Покроковий рецепт приготування

Розморозьте і очистіть всередині рибу. Очистіть 500 г червоної цибулі і наріжте півкільцями. Ця цибуля більш ароматна і солодка, ніж біла.

Розігрійте сковороду з 5 ст. л. оливкової олії і викладіть цибулю. Смажте 3 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Цибуля повинна стати м'якою, сильно її засмажувати не потрібно. Далі додайте 3 зубчики часнику і влийте 6 ст.л. винного оцту. Якщо немає винного, додайте 1-2 ст. л. звичайного столового оцту 9%. Випарюйте винний оцет, тушкуючи цибулю ще приблизно 2 хвилини.

Перекладіть цибулю в форму для запікання, а зверху викладіть 3 скумбрії черевцями вниз, щоб всі аромати краще вбралися. Присипте зверху сіллю і перцем до свого смаку.

Накрийте форму для запікання фольгою, щоб аромати залишалися всередині, а риба була більш соковитою.

Запікайте рибу приблизно 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Клопотенко поділився рецептом скумбрії в духовці: супер-просто!Клопотенко дав рецепт скумбрії з синьою цибулею

Як ми раніше повідомляли, Клопотенко представив рецепт яловичини, додавши туди пиво.

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Евгений Клопотенко
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