Клопотенко представил рецепт говядины, добавив туда пиво: вкуснейшее блюдо
Тушеная говядина в пиве с овощами - это насыщенное и вкусное, а также сытное блюдо.
Его и предлагает приготовить кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте.
"Тушеная говядина – это простое и вкусное блюдо, для приготовления которого не нужно прилагать много усилий. Именно этим рецептом я хочу сегодня с вами поделиться – будем готовить мясо, тушенное в пиве с овощами. Благодаря пиву блюдо получается очень насыщенным по вкусу, а потому, что я использовал овощи, не нужно готовить дополнительный гарнир", - описал рецепт Клопотенко.
Для приготовления вам понадобятся:
Пошаговый рецепт приготовления
Говядину нарежьте довольно большими кусками. Выбирайте заднюю часть, потому что она идеально подходит для тушения или запекания.
Очистите лук, морковь и ¼ корня сельдерея. Нарежьте овощи: лук – тонкими перьями, сельдерей, морковь и сладкий перец – большой соломкой. Половину среднего перца чили порубите тонкими кольцами. Разогрейте в котелке или кастрюле с толстым дном 2 ст. л. подсолнечного масла и выложите все овощи. Бросьте по щепотке соли и перца, жарьте на среднем огне, пока овощи не станут мягкими. Это займет около 5-7 минут.
Когда овощи стали более мягкими, добавьте в котелок нарезанную говядину. Готовьте все вместе еще несколько минут.
Добавьте 1,5 ст. л. томатной пасты. Она придаст блюду легкую томатную кислинку и сбалансирует вкус.
Влейте в котелок пиво. Залейте ингредиенты так, чтобы пиво чуть-чуть их покрыло. Аккуратно перемешайте, чтобы томатная паста и пиво распределились. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите на маленьком огне под крышкой, так пиво не будет сбегать.
Рецепт тушеной говядины в пиве от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)
Напомним, что Клопотенко представил оригинальный рецепт паштета.