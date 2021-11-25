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Клопотенко представил рецепт говядины, добавив туда пиво: вкуснейшее блюдо

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Четверг 25 ноября 2021 17:38
Клопотенко представил рецепт говядины, добавив туда пиво: вкуснейшее блюдо Фото: Говядина в пиве от Евгения Клопотенко (pixabay.com)
Автор: Styler

Тушеная говядина в пиве с овощами - это насыщенное и вкусное, а также сытное блюдо.

Его и предлагает приготовить кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте.

"Тушеная говядина – это простое и вкусное блюдо, для приготовления которого не нужно прилагать много усилий. Именно этим рецептом я хочу сегодня с вами поделиться – будем готовить мясо, тушенное в пиве с овощами. Благодаря пиву блюдо получается очень насыщенным по вкусу, а потому, что я использовал овощи, не нужно готовить дополнительный гарнир", - описал рецепт Клопотенко.

Для приготовления вам понадобятся:

Пошаговый рецепт приготовления

Говядину нарежьте довольно большими кусками. Выбирайте заднюю часть, потому что она идеально подходит для тушения или запекания.

Очистите лук, морковь и ¼ корня сельдерея. Нарежьте овощи: лук – тонкими перьями, сельдерей, морковь и сладкий перец – большой соломкой. Половину среднего перца чили порубите тонкими кольцами. Разогрейте в котелке или кастрюле с толстым дном 2 ст. л. подсолнечного масла и выложите все овощи. Бросьте по щепотке соли и перца, жарьте на среднем огне, пока овощи не станут мягкими. Это займет около 5-7 минут.

Когда овощи стали более мягкими, добавьте в котелок нарезанную говядину. Готовьте все вместе еще несколько минут.

Добавьте 1,5 ст. л. томатной пасты. Она придаст блюду легкую томатную кислинку и сбалансирует вкус.

Влейте в котелок пиво. Залейте ингредиенты так, чтобы пиво чуть-чуть их покрыло. Аккуратно перемешайте, чтобы томатная паста и пиво распределились. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите на маленьком огне под крышкой, так пиво не будет сбегать.

Клопотенко представил рецепт говядины, добавив туда пиво: вкуснейшее блюдоРецепт тушеной говядины в пиве от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Напомним, что Клопотенко представил оригинальный рецепт паштета.

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Евгений Клопотенко
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