Клопотенко поделился рецептом ленивых голубцов: просто, быстро и фантастически вкусно!

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить роскошные ленивые голубцы. Это просто, невероятно вкусно и быстро. А основные ингредиенты всем знакомы – капуста, рис и фарш.
Об этом кулинар рассказал на своем сайте.
Рис – 125 г
Вода – 250 г
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Сливочное масло – 50-70 г
Капуста белокочанная (маленькая) – половина кочана
Фарш Телячий или ассорти – 500 г
Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
Томаты в собственном соку – 400 г
Сметана – 200 г
Подсолнечное масло – 2-3 ст. л.
Соль и перец по вкусу
Вот так будет выглядеть готовое блюдо:
Фото: Ленивые голубцы по рецепту Клопотенко (klopotenko.com)
Хорошо промойте рис и залейте его холодной водой в соотношении 1:2. Подсолите слегка и варите 5 минут под закрытой крышкой после закипания. Снимите с огня и оставьте на 15 минут, чтобы рис дошел до готовности.
Тем временем подготовьте остальные ингредиенты. Можно использовать готовый говяжий телячий фарш или ассорти. А можете приготовить его самостоятельно из 500 г постной мякоти свинины, понадобится 500 г. Лук нарежьте мелким кубиком. Морковь натрите на крупной терке, а половину кочана капусты нашинкуйте помельче ножом.
Растопите 50-70 г сливочного масла на сковороде и припустите лук до мягкости и прозрачности. Добавьте в сковороду морковь и тушите 3 минуты. Введите нашинкованную капусту и тушите все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут, чтобы голубцы получились сочными и нежными. Время тушения зависит от сорта капусты. Пробуйте ее и тушите чуть больше или чуть меньше указанного времени. Доведите овощи до вкуса солью и перцем.
В большой миске соедините остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте к голубцам половину чайной ложки молотого кориандра.
Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие ленивые голубцы любой формы, к примеру, в форме продолговатых котлет.
Керамическую форму для запекания смажьте 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выкладывайте ленивые голубцы в один слой очень близко друг к другу.
Для заливки соедините предварительно нарезанные томаты в собственном соку (400 г) с 200 г сметаны. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте.
Этой смесью залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке на 180 градусах в течение 45-50 минут.
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