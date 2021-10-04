Клопотенко поділився рецептом крем-борщу: спробуйте, вам сподобається!

Відомий український кухар Євген Клопотенко пропонує вам приготувати борщ у французькому стилі, а саме крем-борщ. Не бійтеся експериментувати, вийде смачно.

Для приготування цієї страви ви можете взяти будь-яке м'ясо, головне, щоб потім борщ вийшов наваристим.

"Борщ можна готувати з будь-якого м'яса, головна умова- щоб бульйон вийшов наваристим. Попередньо м'ясо можна обсмажувати або запікати в духовці, можна просто відварити, а потім розрізати на порційні шматочки. У м'ясний бульйон навіть можна додати трохи бурякового фрешу, щоб м'ясо вийшло з насиченим червоним відтінком", - повідомив кухар.

Також в борщі є секретний інгредієнт - це лимон.

"Лимонний сік можна додати в зажарку або за 10 хвилин до закінчення приготування додати пару часточок лимона і залишити борщ на 1-2 години настоятися", - запропонував Клопотенко.

Покроковий рецепт приготування:

На сковороді обсмажте 300 г свинячих реберець до золотистої скоринки. Візьміть 100 г кореня селери й поріжте великими шматками. Поріжте соломкою моркву і корінь петрушки, а половину ріпчастої цибулі наріжте дрібним кубиком. Всі овочі обсмажте на тій же сковороді, де смажили ребра, до появи ознак обгорання – перших чорних смужок. Перекладіть все в каструлю з водою.

Додайте обсмажені ребра і спеції: 3 горошини запашного перцю, 3 горошини чорного перцю, 2 лаврові листки. Варіть 20 хвилин на середньому вогні.

Другу половину цибулі наріжте кубиками. Візьміть два маленьки буряки і одну моркву, натріть овочі на крупній тертці. Обсмажте все на сковороді з невеликою кількістю масла, додайте 2 ст. л. томатної пасти. Щоб не пригоріло, можна розбавити бульйоном з каструлі.

Вийміть з каструлі овочі і додайте картоплю, нарізану шматочками довільної форми. Варіть 10 хвилин до напівготовності картоплі.

Додайте в каструлю зажарку разом з нашаткованої 1/4 білокачанною капустою. Варіть до готовності, дістаньте лавровий лист і ребра. Додайте 50 мл вершків, якщо використовуєте.

За допомогою блендера подрібніть все до однорідної маси. У кожну тарілку покладіть готові ребра і сметану за бажанням, а також дрібно нарізаний кріп і мелений чорний перець.

Клопотенко представив рецепт крем-борщу (фото: klopotenko.com/krem-borshh)