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Клопотенко поділився рецептом картопляного пюре і додав туди несподіваний продукт

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Четвер 30 вересня 2021 16:09
Клопотенко поділився рецептом картопляного пюре і додав туди несподіваний продукт Фото: Євген Клопотенко дав рецепт картопляного пюре (instagram.com klopotenko1)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український кулінар Євген Клопотенко представив рецепт картопляного пюре з квашеною капустою.

Він опублікований на сайті кухаря.

"Дуже просто - потрібно лише додати ще якийсь інгредієнт, у мене це буде квашена капуста. Вона додасть трохи кислуватий приємний смак. Також, на мою думку, важливо те, як варити картоплю для пюре. Під час варіння потрібно наситити її ароматами. Я вибрав лавровий лист і запашний перець, але ви можете експериментувати з іншими спеціями й навіть овочами. Наприклад, смачно буде ще додати шматочок цибулі або роздавлений зубчик часнику. І ще, звичайно, більш повітряної текстури та ніжного смаку додасть вершкове масло. Тому, не бійтеся експериментувати навіть з найпростішими стравами і насолоджуйтеся!"- розповів Клопотенко.

Інгредієнти

Покроковий рецепт приготування

Очистіть 5 картоплин середнього розміру і наріжте довільними шматочками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру, тоді картопля приготується рівномірно.

Клопотенко поділився рецептом картопляного пюре і додав туди несподіваний продукт

Клопотенко представив рецепт пюре з картоплі (фото: klopotenko.com)

Залийте картоплю водою, щоб вона повністю її покривала. Додайте 2 лаврові листки і 3 горошини запашного перцю. Варіть до готовності, це приблизно 20 хвилин.

В кінці приготування посоліть до свого смаку. Витягніть спеції й злийте воду, але залиште трохи, щоб потім можна було довести пюре до потрібної консистенції.

Додайте до картоплі 50 г вершкового масла і потовчіть все разом.

Додайте в пюре 100 г квашеної капусти і добре перемішайте. Подавайте відразу ж.

Клопотенко поділився рецептом картопляного пюре і додав туди несподіваний продуктКлопотенко представив рецепт пюре з картоплі (фото: klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт.

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Евгений Клопотенко
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