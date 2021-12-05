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Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку

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Неділя 05 грудня 2021 11:40
Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко вирішив приготувати курку в духовці, посадивши її на пивну банку. При такому способі м'ясо вийде соковитим, а скоринка при цьому буде хрусткою.

Як це зробити, кулінар розповів на своєму сайті.

"Поки курка смажиться зовні, всередині вона насичується парами пива, в результаті цього м'ясо і виходить таким соковитим і м'яким", - говорить Клопотенко.

Кулінар радить обійтися мінімумом спецій - сіллю, перцем, приправою для курки, а також запевняє, що алкоголь з пива випаровується під час приготування, залишаючи тільки ніжний смак і елегантний аромат.

Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку

Фото: Ось так буде виглядати наша ідеальна курочка

Інгредієнти:

  • Курка - 1 шт.
  • Темне пиво - банка 500 мл
  • Приправа для курки - 2 ст. л.
  • Соняшникова олія - 2 ст. л.
  • Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування курки

Підготуйте інгредієнти і поставте духовку розігріватися до 180 градусів.

Натріть курку сіллю перцем, приправою для курки всередині і зовні. Змастіть тушку з усіх боків соняшниковою олією за допомогою пензлика. Олія зробить шкіру хрусткою і золотистою.

Якщо на пивній банці є паперова етикетка, її потрібно обов'язково зняти, і обов'язково відмити це місце від клею. Навіть якщо етикетки немає, банку все одно потрібно ретельно вимити.

Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банкуКлопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку

Відкрийте банку з пивом і відлийте приблизно чверть, щоб не виділялося багато піни під час запікання і пиво не вирувало в банці.

Обережно насадіть натерту спеціями курку на банку з пивом. Застеліть деко пергаментом і поставте в центр курку на банку, акуратно притримуючи, щоб банка не впала.

Поставте курку на нижній рівень розігрітої духовки. Час запікання залежить від розміру курки: якщо це тушка до 1 кг, то 45-50 хвилин, якщо більше, то довше.

Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банкуКлопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку

Щоб перевірити готовність м'яса, проткніть тушку і подивіться, чи не виділяється сукровиця. Якщо виділяється прозорий сік, м'ясо готове.

Дайте курці трохи "відпочити", а потім нарізайте і подавайте до столу.

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Також ми писали, що легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеальної смаженої картоплі.

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Евгений Клопотенко
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