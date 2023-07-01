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Клопотенко назвав найкращу страву на день перемоги над Росією

Клопотенко назвав страву на день перемоги України над Росією (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Багато українців роздумують над тим, як будуть святкувати день перемоги України над Росією у загарбницькій війні, яку окупанти розв'язали проти нашої країни. Зірки - не виключення.

Зокрема своїм баченням дня перемоги України над ворогом поділився всесвітньо відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Кулінар і ресторатор вже знає, що на наступний день після перемоги у всіх його ресторанах по різних містах країни їжа та напої будуть безкоштовними.

"Я буду пригощати усіх, хто прийде", - сказав Євген в ефірі лейт-найт шоу Жені Яновича "20:23".

Клопотенко назвав й "лише одну" страву, яка на святкування перемоги буде найкращою.

"Це борщ! Наварю сто чи двісті літрів борщу і буду на вулиці розливати усім бажаючим. І обійматимусь з усіма. Ось так я собі уявляю!" - розповів шеф-кухар.

За словами Клопотенка, борщ є "втіленням смаку та духу українців, яким притаманне прагнення до свободи".

Він також додав, що варто буде організувати "масову таку енергію, щоб масово всі гуляли, кричали і святкували".

"Хочеться, щоб всі розуміли: "Завтра нам треба прокинутись і відбудовувати країну, а сьогодні треба віддати усю енергію, яку ми в собі тримали весь час війни". І от, я думаю, що сам у цей потік ввійду і буду всіх безкоштовно пригощати. Все, що в мене буде, я віддам людям", - резюмував він.

Додамо, що борщ в Україні є не просто стравою, він є частиною національної культури та спадщини. Він втілює традиційність та духовність нашого народу.

До слова, рівно рік тому - 1 липня 2022 року - Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО!

Раніше ми писали про те, що б приготував Клопотенко на останню вечерю Путіна.

Читайте також про те, як Клопотенко ставиться до росіян.

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зіркиЕвгений Клопотенко