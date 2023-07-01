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Клопотенко назвал лучшее блюдо на день победы над Россией

Клопотенко назвал блюдо на день победы Украины над Россией (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Многие украинцы размышляют о том, как будут праздновать день победы Украины над Россией в захватнической войне, которую оккупанты развязали против нашей страны. Звезды - не исключение.

В частности, своим видением дня победы Украины над врагом поделился всемирно известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Кулинар и ресторатор уже знают, что на следующий день после победы во всех его ресторанах по разным городам страны еда и напитки будут бесплатными.

"Я буду угощать всех, кто придет", - сказал Евгений в эфире лейт-найт шоу Жени Яновича "20:23".

Клопотенко назвал и "лишь одно" блюдо, которое на празднование победы будет лучшим.

"Это борщ! Наварю сто или двести литров борща и буду на улице разливать всем желающим. И буду обниматься со всеми. Вот так я себе представляю!" - рассказал шеф-повар.

По словам Клопотенко, борщ является "воплощением вкуса и духа украинцев, которым присуще стремление к свободе".

Он также добавил, что стоит организовать "массовую такую энергию, чтобы массово все гуляли, кричали и праздновали".

"Хочется, чтобы все понимали: "Завтра нам нужно проснуться и восстанавливать страну, а сегодня надо отдать всю энергию, которую мы в себе держали все время войны". И вот, я думаю, что сам в этот поток войду и буду всех бесплатно угощать. Все, что у меня будет, я отдам людям", - резюмировал он.

Добавим, что борщ в Украине не просто блюдо, он является частью национальной культуры и наследия. Он олицетворяет традиционность и духовность нашего народа.

К слову, ровно год назад - 1 июля 2022 года - Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внес украинский борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО!

Раньше мы писали о том, что бы приготовил Клопотенко на последний ужин Путина.

Читайте также о том, как Клопотенко относится к россиянам.

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