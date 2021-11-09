Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу
Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні солоні вареники з сиром і улюбленою багатьма з нас крупою - гречкою. Кулінар запевняє, що така страва йому особисто дуже сподобалася і радить спробувати її приготувати.
Про це кулінар розповів на своєму сайті.
Інгредієнти для вареників:
- Борошно - 360 г
- Вода - 180 мл
- Яйце - 1 шт.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Гречана крупа - 150 г
- Сир - 250 г
- Масло вершкове - 50 г
- Сметана - 3 ст. л.
- Сіль - 1 щіпка
Фото: Так будуть виглядати наші готові вареники
Покрокове приготування вареників
Просійте борошно, додайте теплу воду і рослинну олію. Почніть замішувати тісто, потім посоліть і додайте яйце.
Вимішайте еластичне тісто і залиште його відпочити на 20 хвилин під рушником.
Гречану крупу промийте водою кілька разів, перекладіть в каструлю і залийте водою в співвідношенні 1:2. Варіть до готовності.
Якщо у вас з вчора залишилася відварена гречка в холодильнику, сміливо використовуйте її.
У мисці з'єднайте сир з готовою гречаною кашею, посоліть за смаком. Перемішайте начинку.
Сформуйте вареники будь-яким зручним для вас способом. Головне - намагайтеся добре защипнути тісто, щоб при відварюванні начинка не випадала.
Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді протягом трьох хвилин після того, як вони спливуть.
Шумівкою дістаньте вареники і подавайте їх з вершковим маслом і сметаною.
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