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Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 17:00
Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні солоні вареники з сиром і улюбленою багатьма з нас крупою - гречкою. Кулінар запевняє, що така страва йому особисто дуже сподобалася і радить спробувати її приготувати.

Про це кулінар розповів на своєму сайті.

Інгредієнти для вареників:

  • Борошно - 360 г
  • Вода - 180 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Рослинна олія - 3 ст. л.
  • Гречана крупа - 150 г
  • Сир - 250 г
  • Масло вершкове - 50 г
  • Сметана - 3 ст. л.
  • Сіль - 1 щіпка

Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу

Фото: Так будуть виглядати наші готові вареники

Покрокове приготування вареників

Просійте борошно, додайте теплу воду і рослинну олію. Почніть замішувати тісто, потім посоліть і додайте яйце.

Вимішайте еластичне тісто і залиште його відпочити на 20 хвилин під рушником.

Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу

Гречану крупу промийте водою кілька разів, перекладіть в каструлю і залийте водою в співвідношенні 1:2. Варіть до готовності.

Якщо у вас з вчора залишилася відварена гречка в холодильнику, сміливо використовуйте її.

У мисці з'єднайте сир з готовою гречаною кашею, посоліть за смаком. Перемішайте начинку.

Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупуКлопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу

Сформуйте вареники будь-яким зручним для вас способом. Головне - намагайтеся добре защипнути тісто, щоб при відварюванні начинка не випадала.

Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді протягом трьох хвилин після того, як вони спливуть.

Шумівкою дістаньте вареники і подавайте їх з вершковим маслом і сметаною.

Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупуКлопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу

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