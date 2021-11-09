Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні солоні вареники з сиром і улюбленою багатьма з нас крупою - гречкою. Кулінар запевняє, що така страва йому особисто дуже сподобалася і радить спробувати її приготувати.

Про це кулінар розповів на своєму сайті .

Інгредієнти для вареників:

Борошно - 360 г

Вода - 180 мл

Яйце - 1 шт.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Гречана крупа - 150 г

Сир - 250 г

Масло вершкове - 50 г

Сметана - 3 ст. л.

Сіль - 1 щіпка

Фото: Так будуть виглядати наші готові вареники

Покрокове приготування вареників

Просійте борошно, додайте теплу воду і рослинну олію. Почніть замішувати тісто, потім посоліть і додайте яйце.

Вимішайте еластичне тісто і залиште його відпочити на 20 хвилин під рушником.

Гречану крупу промийте водою кілька разів, перекладіть в каструлю і залийте водою в співвідношенні 1:2. Варіть до готовності.

Якщо у вас з вчора залишилася відварена гречка в холодильнику, сміливо використовуйте її.

У мисці з'єднайте сир з готовою гречаною кашею, посоліть за смаком. Перемішайте начинку.

Сформуйте вареники будь-яким зручним для вас способом. Головне - намагайтеся добре защипнути тісто, щоб при відварюванні начинка не випадала.

Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді протягом трьох хвилин після того, як вони спливуть.

Шумівкою дістаньте вареники і подавайте їх з вершковим маслом і сметаною.