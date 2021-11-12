Клопотенко дал рецепт печенья, которое пробудит в вас прекрасное чувство

Печенье курабье очень легко приготовить, а его вкус вас покорит своей нежностью навсегда.

"Это печенье пробудит внутри вас какое-нибудь очень прекрасное чувство. Вот просто поверьте мне. Называется оно курабье. Хрустящее снаружи, довольно нежное внутри, с кислым прикосновением джема. Благодаря крымским татарам очень важная часть Украины. И я, честно, не помню, когда последний раз хоть какое-то печенье вызывало внутри меня столько волнения и любви", - описал рецепт Клопотенко.

Как приготовить

Начните с приготовления джема. Возьмите 100 граммов клюквы, добавьте 100 граммов сахара и 15 минут варите. Затем перетрите и охладите.

Тесто для печенья

120 граммов мягкого сливочного масла взбейте с двумя белками, ванильным сахаром и сахарной пудрой (75 граммов). Постепенно добавьте муку (250 граммов). Консистенция теста должна получиться кремообразная.

Выложите, как на видео, тесто на смазанный пергамент. Когда нет кондитерского мешка, то можно сделать надрез в обычном пакете. Добавьте сверху джем. Выпекайте 10-15 минут при температуре 230 градусов, режим конвекция.