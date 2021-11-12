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Клопотенко дал рецепт печенья, которое пробудит в вас прекрасное чувство

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 20:52
Клопотенко дал рецепт печенья, которое пробудит в вас прекрасное чувство Клопотенко поделился рецептом печенья курабье (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Печенье курабье очень легко приготовить, а его вкус вас покорит своей нежностью навсегда.

Рецепт лакомства опубликовал на своей странице Instagram известный кулинар Евгений Клопотенко.

"Это печенье пробудит внутри вас какое-нибудь очень прекрасное чувство. Вот просто поверьте мне. Называется оно курабье. Хрустящее снаружи, довольно нежное внутри, с кислым прикосновением джема. Благодаря крымским татарам очень важная часть Украины. И я, честно, не помню, когда последний раз хоть какое-то печенье вызывало внутри меня столько волнения и любви", - описал рецепт Клопотенко.

Как приготовить

Начните с приготовления джема. Возьмите 100 граммов клюквы, добавьте 100 граммов сахара и 15 минут варите. Затем перетрите и охладите.

Тесто для печенья

120 граммов мягкого сливочного масла взбейте с двумя белками, ванильным сахаром и сахарной пудрой (75 граммов). Постепенно добавьте муку (250 граммов). Консистенция теста должна получиться кремообразная.

Выложите, как на видео, тесто на смазанный пергамент. Когда нет кондитерского мешка, то можно сделать надрез в обычном пакете. Добавьте сверху джем. Выпекайте 10-15 минут при температуре 230 градусов, режим конвекция.

Как мы ранее писали, Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего печенья с арахисом.

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Евгений Клопотенко
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