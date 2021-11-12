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Клопотенко дав рецепт печива, яке пробудить у вас прекрасне почуття

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П'ятниця 12 листопада 2021 20:52
Клопотенко дав рецепт печива, яке пробудить у вас прекрасне почуття Клопотенко поділився рецептом печива кураб'є (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Печиво кураб'є дуже легко приготувати, а його смак вас підкорить своєю ніжністю назавжди.

Рецепт ласощів опублікував на своїй сторінці Instagram відомий кулінар Євген Клопотенко.

"Це печиво пробудить всередині вас якесь дуже прекрасне почуття. Ось просто повірте мені. Називається воно кураб'є. Хрустке зовні, досить ніжне всередині, з кислим дотиком джему. Завдяки кримським татарам дуже важлива частина України. І я, чесно, не пам'ятаю, коли останній раз хоч якесь печиво викликало всередині мене стільки хвилювання і любові", - описав рецепт Клопотенко.

Як приготувати

Почніть з приготування джему. Візьміть 100 грамів журавлини, додайте 100 грамів цукру і 15 хвилин варіть. Потім перетріть і охолодіть.

Тісто для печива

120 грамів м'якого вершкового масла збийте з двома білками, ванільним цукром і цукровою пудрою (75 грамів). Поступово додайте борошно (250 грамів). Консистенція тесту повинна вийти кремоподібна.

Викладіть, як на відео, тісто на змащений пергамент. Коли немає кондитерського мішка, то можна зробити надріз у звичайному пакеті. Додайте зверху джем. Випікайте 10-15 хвилин при температурі 230 градусів, режим конвекція.

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом смачного печива з арахісом.

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Евгений Клопотенко
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