Клопотенко дав рецепт печива, яке пробудить у вас прекрасне почуття

"Це печиво пробудить всередині вас якесь дуже прекрасне почуття. Ось просто повірте мені. Називається воно кураб'є. Хрустке зовні, досить ніжне всередині, з кислим дотиком джему. Завдяки кримським татарам дуже важлива частина України. І я, чесно, не пам'ятаю, коли останній раз хоч якесь печиво викликало всередині мене стільки хвилювання і любові", - описав рецепт Клопотенко.

Як приготувати

Почніть з приготування джему. Візьміть 100 грамів журавлини, додайте 100 грамів цукру і 15 хвилин варіть. Потім перетріть і охолодіть.

Тісто для печива

120 грамів м'якого вершкового масла збийте з двома білками, ванільним цукром і цукровою пудрою (75 грамів). Поступово додайте борошно (250 грамів). Консистенція тесту повинна вийти кремоподібна.

Викладіть, як на відео, тісто на змащений пергамент. Коли немає кондитерського мішка, то можна зробити надріз у звичайному пакеті. Додайте зверху джем. Випікайте 10-15 хвилин при температурі 230 градусів, режим конвекція.