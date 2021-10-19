Клопотенко дал рецепт крем-супа из тыквы с базиликом: легко и просто!

Готовится блюдо очень просто!

"Если вы любите тыквенный суп так же, как и я, значит этот рецепт вам обязательно понравится. Ведь так просто тыквенный суп вы еще не готовили. Все что вам нужно – отварить овощи в молоке, перебить блендером и добавить немного ароматного базилика. Нежнейший вкус и море положительных эмоций вам гарантированы", - описал рецепт Евгений.

Для приготовления вам понадобятся

300 г тыквы

2 шт. картофеля

400-500 мл молока

1 шт. моркови

1-2 веточки базилика

Тыквенные семечки

Соль и перец

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите одну морковь и нарежьте широкими кружочками. Затем разрежьте их еще на две части. 2 картофелины почистите и нарежьте их довольно большими кубиками. Положите картофель и морковь в сотейник. Тыкву очистите и нарежьте такими же кубиками, как остальные овощи. Переложите кубики тыквы в тот же сотейник. Посолите по вкусу и залейте 400 мл молока, чтобы покрыть все овощи. Поставьте сотейник на огонь и доведите до кипения. Проварите до готовности овощей, уменьшив огонь.

После готовности овощей перебейте их блендером. Если в итоге у вас получится очень густая консистенция, добавьте еще немного молока и доведите до кипения. Перебейте суп до получения однородной консистенции.

Разлейте суп по тарелкам и выложите туда по несколько листочков базилика и тыквенных семечек по вкусу. При необходимости еще посолите и поперчите. Приятного аппетита!

Крем-суп из тыквы с базиликом от Клопотенко (фото: klopotenko.com)