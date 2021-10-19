Клопотенко дав рецепт крем-супу з гарбуза з базиліком: легко і просто!

Готується страва дуже просто!

"Якщо ви любите гарбузовий суп так само, як і я, значить цей рецепт вам обов'язково сподобається. Адже так просто гарбузовий суп ви ще не готували. Все що вам потрібно – відварити овочі в молоці, перебити блендером і додати трохи ароматного базилікe. Ніжний смак і море позитивних емоцій вам гарантовані", - описав рецепт Євген.

Для приготування вам знадобляться

300 г гарбуза

2 шт. картоплі

400-500 мл молока

1 шт. моркви

1-2 гілочки базиліка

Гарбузове насіння

Сіль і перець

Покроковий рецепт приготування

Очистіть одну моркву і наріжте широкими кружечками. Потім розріжте їх ще на дві частини. 2 картоплини почистіть і наріжте їх досить великими кубиками. Покладіть картоплю і моркву в сотейник. Гарбуз очистіть і наріжте такими ж кубиками, як інші овочі. Перекладіть кубики гарбуза в той же сотейник. Посоліть до свого смаку і залийте 400 мл молока, щоб покрити всі овочі. Поставте сотейник на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть до готовності овочів, зменшивши вогонь.

Після готовності овочів перебийте їх блендером. Якщо в результаті у вас вийде дуже густа консистенція, додайте ще трохи молока і доведіть до кипіння. Перебийте суп до отримання однорідної консистенції.

Розлийте суп по тарілках і викладіть туди по кілька листочків базиліка і гарбузового насіння до свого смаку. При необхідності ще посоліть і поперчіть. Приємного апетиту!

Крем-суп з гарбуза з базиліком від Клопотенко (фото: klopotenko.com)