Клопотенко дал простой рецепт идеальных сырников, нафаршировав их сгущенкой

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеально вкусные сырники с вареной сгущенкой внутри. Ресторатор говорит, что блюдо готовится по принципу обычных сырников, а вытекающая из них вареная сгущенка является очень приятным бонусом.
Об этом рассказал кулинар Евгений Клопотенко.
Подготовьте все ингредиенты для приготовления вкусных сырников со сгущенным молоком.
Выложите в миску творог, вбейте туда яйцо и добавьте сахар, добавьте 90 г муки и щепотку соли. Хорошо перемешайте тесто, чтобы оно имело однородную консистенцию.
Скатайте из теста "колбаску" и разделите ее ножом на 6 равных частей. Скатайте из каждой части шарик, приплюсните и вложите в каждую по 1 ч. л. вареного сгущенного молока. Залепите края, как у вареника, потом еще раз немного приплюсните, чтобы придать вид сырника. Запанируйте каждый сырник в муке.
Жарьте сырники на подсолнечном масле на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Евгений Клопотенко говорит, что добиться идеальной консистенции можно перетерев творог на сито. Если для вас структура не слишком важна, помните сыр толкучкой для картофеля. В крайнем случае - используйте вилку.
Видео: Евгений Клопотенко рассказал, как измельчить творог (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
Раннее кулинар дал рецепт быстрой закуски из маринованных белых грибов, которые сразу же подаются к столу.
Также Евгений Клопотенко удивил рецептом вкуснейших гречаников, добавив в них особый ингредиент.