Клопотенко дал простой рецепт идеальных сырников, нафаршировав их сгущенкой

Ингредиенты (на 6 сырников):

Творог 9% - 330 г

Мука - 90 г (+3 ст. л. для панировки)

Соль - 1 щепотка

Сахар - 1 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Вареное сгущенное молоко - 6 ч. л.

Пошаговое приготовление блюда

Подготовьте все ингредиенты для приготовления вкусных сырников со сгущенным молоком.

Выложите в миску творог, вбейте туда яйцо и добавьте сахар, добавьте 90 г муки и щепотку соли. Хорошо перемешайте тесто, чтобы оно имело однородную консистенцию.

Скатайте из теста "колбаску" и разделите ее ножом на 6 равных частей. Скатайте из каждой части шарик, приплюсните и вложите в каждую по 1 ч. л. вареного сгущенного молока. Залепите края, как у вареника, потом еще раз немного приплюсните, чтобы придать вид сырника. Запанируйте каждый сырник в муке.

Жарьте сырники на подсолнечном масле на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Несколько советов, как сделать сырники идеальными

Евгений Клопотенко говорит, что добиться идеальной консистенции можно перетерев творог на сито. Если для вас структура не слишком важна, помните сыр толкучкой для картофеля. В крайнем случае - используйте вилку.

Видео: Евгений Клопотенко рассказал, как измельчить творог (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)