Клопотенко дав простий рецепт ідеальних сирників, нафарширувавши їх згущеним молоком

Інгредієнти (на 6 сирників):

Сир 9% - 330 г

Борошно - 90 г (+3 ст. л. для панірування)

Сіль - 1 щіпка

Цукор-1 ст. л.

Яйце - 1 шт.

Варене згущене молоко-6 ч. л.

Покрокове приготування страви

Підготуйте всі інгредієнти для приготування смачних сирників зі згущеним молоком.

Викладіть в миску сир, вбийте туди яйце і додайте цукор, додайте 90 г борошна і дрібку солі. Добре перемішайте тісто, щоб воно мало однорідну консистенцію.

Скачайте з тіста" ковбаску " і розділіть її ножем на 6 рівних частин. Скачайте з кожної частини кульку, приплюсніть і вкладіть в кожну по 1 ч.л. вареного згущеного молока. Заліпити краю, як у вареника, потім ще раз трохи приплюсніть, щоб надати вигляду сирника. Запаніруйте кожен сирник в борошні.

Смажте сирники на соняшниковій олії на розігрітій сковороді з обох сторін до золотистої скоринки.

Кілька порад, як зробити сирники ідеальними

Євген Клопотенко каже, що домогтися ідеальної консистенції можна перетерши сир на сито. Якщо для вас структура не дуже важлива, пам'ятайте сир товкучкою для картоплі. В крайньому випадку-використовуйте вилку.

Відео: Євген Клопотенко розповів, як подрібнити сир (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)