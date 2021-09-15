Клопотенко дав простий рецепт ідеальних сирників, нафарширувавши їх згущеним молоком

Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеально смачні сирники з вареним згущеним молоком всередині. Ресторатор каже, що страва готується за принципом звичайних сирників, а витікаюча з них варене згущене молоко є дуже приємним бонусом.
Про це розповів кулінар Євген Клопотенко.
Підготуйте всі інгредієнти для приготування смачних сирників зі згущеним молоком.
Викладіть в миску сир, вбийте туди яйце і додайте цукор, додайте 90 г борошна і дрібку солі. Добре перемішайте тісто, щоб воно мало однорідну консистенцію.
Скачайте з тіста" ковбаску " і розділіть її ножем на 6 рівних частин. Скачайте з кожної частини кульку, приплюсніть і вкладіть в кожну по 1 ч.л. вареного згущеного молока. Заліпити краю, як у вареника, потім ще раз трохи приплюсніть, щоб надати вигляду сирника. Запаніруйте кожен сирник в борошні.
Смажте сирники на соняшниковій олії на розігрітій сковороді з обох сторін до золотистої скоринки.
Євген Клопотенко каже, що домогтися ідеальної консистенції можна перетерши сир на сито. Якщо для вас структура не дуже важлива, пам'ятайте сир товкучкою для картоплі. В крайньому випадку-використовуйте вилку.
Відео: Євген Клопотенко розповів, як подрібнити сир (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
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