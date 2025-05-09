Кліпси, оверсайз і краватка: Леся Нікітюк показала трендовий образ у стилі 90-х

Який "лук" обрала Леся Нікітюк

Телеведуча має свій стиль, стежить за модою і часто демонструє у своєму блозі цікаві образи як для зйомок, так і для повсякденних луків.

Так, днями вона показала цікавий образ із бежево-сірим піджаком. Вона обрала вільну модель у стилі оверсайз.

Під піджак Нікітюк одягла блакитну сорочку, яку доповнила краваткою в смужку, а також широкими джинсами з бахромою по краях.

Завершити стильний лук телеведуча вирішила замшевими туфлями-човниками з вузькими носками, а також місткою сумкою-клатчем у тон до взуття. Їх вона обрала в найтрендовішому відтінку 2025 року - винному або, як його ще називають, кольорі бургунді.

Стильний образ Леся доповнила природним макіяжем у нюдових кольорах, а волосся зібрала на маківці у хвіст. Також родзинкою лука стали масивні квадратні кліпси з бордовим каменем посередині.



Леся Нікітюк задає тренди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Чому піджаки оверсайз повернулися в модні тренди

Повернення оверсайз-піджаків у моду - не випадковість, а закономірна хвиля ностальгії та переосмислення естетики 90-х. Цей фасон символізує свободу, силу і впевненість - риси, актуальні в сучасному світі. Саме в 90-х піджак не був суто офісною частиною гардероба: його почали носити жінки поверх джинсів, футболок, навіть з кросівками - легко, зухвало і стильно.

Сьогодні оверсайз-піджаки повертаються як універсальний елемент, який легко адаптувати до будь-якого стилю - від ділового до стрітстайлу. Вони надають образу об'єму, структури та виразності, а головне - дають змогу почуватися комфортно без жорстких рамок.



Нікітюк показала стильний лук в естетиці 90-х (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Краватка і масивні кліпси - елементи естетики 90-х

Краватка і масивні кліпси стали характерними елементами естетики 90-х, відображаючи дух експериментальності, гендерної свободи та прагнення до виразного, індивідуального стилю - ключових рис тієї епохи.

Краватка в жіночому гардеробі в 90-х була проявом так званого power dressing - стилю, який транслював силу, незалежність і впевненість. Її носили з блузами, сорочками, піджаками або навіть поверх простих топів - як спосіб змішати традиційно чоловічу деталь з жіночими образами. Це був жест проти модних стереотипів і спроба заявити про себе.



Нікітюк показала, що носити навесні 2025 (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Масивні кліпси - це продовження лінії на сміливість, перебільшення й акцент на аксесуарах. У 90-х прикраси стали більшими, яскравішими, часто геометричними або з глянцевим ефектом. Такі сережки-кліпси часто замінювали традиційні ювелірні вироби, бо краще вписувалися в концепт "моди для всіх" - доступної, зухвалої та виразної.

Разом краватка і кліпси стали символами модної свободи, коли жінки міксували класику і новаторство, чоловіче і жіноче, офіційне і вуличне. Саме за це їх і люблять сьогодні - як стильне відсилання до десятиліття, що постійно надихає дизайнерів.



Леся Нікітюк не боїться експериментувати зі стилем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)