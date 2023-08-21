Ждите аномалию. Климатолог ошарашила украинцев прогнозом погоды на осень

Погода в Украине осенью очень порадует жителей страны. Она будет теплой и сухой. Также в этом году ожидаются аномально теплые температуры воздуха.

Такой прогноз озвучила кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргми ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, пишет Главред.

Какой будет погода осенью 2023 года

По сравнению с последними десятилетиями, осенью 2023 года средняя температура будет выше на 1 градус.

"Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1 градус Цельсия выше по сравнению с последними десятилетиями. Это не означает, что такие аномально высокие температуры будут наблюдаться ежедневно, однако положительные температурные аномалии будут преобладать, особенно на западе страны", - сообщила Балабух.

Также осенью ожидается и бабье лето, когда температура воздуха резко повысится, а средний показатель за сутки будет превышать 15 градусов Цельсия.

"Пока что у нас продолжается классическое лето и сказать настолько раньше времени, когда начнется и сколько продлится бабье лето, невозможно", - отметила эксперт.

Когда будет похолодание осенью

По прогнозам климатологов, этой осенью в Украине ожидаются ранние заморозки.

Погода преподнесет неприятные сюрпризы уже в начале ноября, в этот период возможно сильное похолодание. Такие прогнозы говорят о возможной ранней зиме в Украине.

Что же касается начала зимы, то синоптики уверены, что за счет природного явления Эль-Ниньо в Украине будет аномально теплая зима.