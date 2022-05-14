UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Клиентов ПриватБанка предупредили об аферистах: в чем состоит схема развода

Фото: ПриватБанк предупредил о мошенниках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк предупредил украинцев о схеме мошенников, которые активизировались во время войны и пытаются нажиться в это трудное для страны время. Аферисты маскируются под сайт банка и портал "Дія".

Об этом рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

В чем состоит схема аферистов

ПриватБанк подал заявление в полицию на аферистов, которые рассылают украинцам сообщения и приглашением воспользоваться фейковым ботом для якобы получения государственной помощи для ВПЛ.

"Пользователям фейкового телеграмма бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику ПриватБанка и Приват24", – предупредили людей.

Помните, что переходить по таким ссылкам нельзя и очень опасно, так как мошенники воруют и используют данные карт, которые вы ввели, для похищения из них денег.

Ни в коем случае не переходите по посторонним ссылкам и пользуйтесь только официальными страницами.

Для примера показываем скриншоты мошеннической схемы.

Как мы ранее писали, украинцев предостерегли о фейковом чат-боте для вынужденных переселенцев.

Читайте также, что Ощадбанк предупредил клиентов о письмах от мошенников.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк