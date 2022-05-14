Клиентов ПриватБанка предупредили об аферистах: в чем состоит схема развода

В чем состоит схема аферистов

ПриватБанк подал заявление в полицию на аферистов, которые рассылают украинцам сообщения и приглашением воспользоваться фейковым ботом для якобы получения государственной помощи для ВПЛ.

"Пользователям фейкового телеграмма бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику ПриватБанка и Приват24", – предупредили людей.

Помните, что переходить по таким ссылкам нельзя и очень опасно, так как мошенники воруют и используют данные карт, которые вы ввели, для похищения из них денег.

Ни в коем случае не переходите по посторонним ссылкам и пользуйтесь только официальными страницами.

Для примера показываем скриншоты мошеннической схемы.