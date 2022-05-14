Клієнтів ПриватБанку попередили про аферистів: у чому полягає схема розводу

У чому полягає схема аферистів

ПриватБанк подав заяву в поліцію на аферистів, які розсилають українцям повідомлення і запрошенням скористатися фейковим ботом для нібито отримання державної допомоги для ВПО.

"Користувачам фейкового Телеграма бота далі пропонують перейти за посиланнями на фішингові сайти, які незаконно використовують айдентику Приватбанку і Приват24", – попередили людей.

Пам'ятайте, що переходити за такими посиланнями не можна і дуже небезпечно, так як шахраї крадуть і використовують дані карт, які ви ввели, для викрадення з них грошей.

Ні в якому разі не переходьте по сторонніх посиланнях і користуйтеся тільки офіційними сторінками.

Для прикладу показуємо скріншоти шахрайської схеми.