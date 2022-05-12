Украинцев предостерегли о фейковом чат-боте для вынужденных переселенцев

В Украине массово распространяют фейковый чат-бот Е-поддержки в Telegram. Вынужденных переселенцев предупредили о мошенниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

Отмечается, что в Telegram распространяются сообщения со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. Вынужденных переселенцев призывают перейти в чат-бот "Epitrumka_bot" для получения государственной помощи. Чат-бот выдает ссылку на фейковую страницу "Приватбанка".

Украинцев призывают не доверять сомнительным ресурсам и не предоставлять личную информацию.

Напомним, что для оформления справки переселенца стоит обратиться в соответствующие административные органы. С недавних пор можно подать заявление и выбрать карту для выплат через приложение "Дія".