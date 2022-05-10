Для клиентов Monobank сделали заявление. Какие услуги изменятся

В работе некоторых услуг Monobank будут изменения.
Какие именно рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Компания обещает возобновить кредитование по программам "Рассрочка" и "Покупка по частям" уже в ближайшее 7 дней. Теперь эти услуги будут доступны клиентам в полном объеме.
По словам Гороховского, об этом придет сообщение в приложении к тем клиентам, которым они восстановят лимиты.
Он добавил, что к программе "Покупка по частям" могут приобщаться и новые партнеры. По этим программам банк планирует выдать около 10 млрд грн.
Кстати, Monobank прекращает обслуживать и закрывает счета клиентов, находящихся на территории России, Беларуси и ряда других стран.
Гороховский добавил, что в общей сложности - это 11 251 человек.
Как мы ранее писали, после окончания войны людей, которые просрочили выплаты по кредитам, ждет наказание. Финансовые учреждения не смогут просто прощать долги, так как должны выплачивать другим клиентам депозиты.
Кстати, украинцам рассказали, что нужно знать о кредитных каникулах.