Для клієнтів Monobank зробили заяву. Які послуги зміняться

У роботі деяких послуг Monobank будуть зміни.
Які саме розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Компанія обіцяє відновити кредитування за програмами "Розстрочка" і "Покупка по частинах" вже в найближчі 7 днів. Тепер ці послуги будуть доступні клієнтам в повному обсязі.
За словами Гороховського, про це прийде повідомлення в додатку до тих клієнтів, По яким вони відновлять ліміти.
Він додав, що до програми "Купівля по частинах" можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.
До речі, Monobank припиняє обслуговувати і закриває рахунки клієнтів, що знаходяться на території Росії, Білорусі та ряду інших країн.
Гороховський додав, що в цілому - це 11 251 людина.
Як ми раніше писали, після закінчення війни людей, які прострочили виплати за кредитами, чекає покарання. Фінансові установи не зможуть просто прощати борги, так як повинні виплачувати іншим клієнтам депозити.
До речі, українцям розповіли, що потрібно знати про кредитні канікули.