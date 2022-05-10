Для клієнтів Monobank зробили заяву. Які послуги зміняться

Що зміниться в Monobank

Компанія обіцяє відновити кредитування за програмами "Розстрочка" і "Покупка по частинах" вже в найближчі 7 днів. Тепер ці послуги будуть доступні клієнтам в повному обсязі.

За словами Гороховського, про це прийде повідомлення в додатку до тих клієнтів, По яким вони відновлять ліміти.

Він додав, що до програми "Купівля по частинах" можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.

До речі, Monobank припиняє обслуговувати і закриває рахунки клієнтів, що знаходяться на території Росії, Білорусі та ряду інших країн.

До них відносяться:

Росія

Білорусь

Крим

ЛДНР

Північна Корея

Сирія

Еритрея

Гороховський додав, що в цілому - це 11 251 людина.