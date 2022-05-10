Для клієнтів Monobank зробили заяву. Які послуги зміняться
У роботі деяких послуг Monobank будуть зміни.
Які саме розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Що зміниться в Monobank
Компанія обіцяє відновити кредитування за програмами "Розстрочка" і "Покупка по частинах" вже в найближчі 7 днів. Тепер ці послуги будуть доступні клієнтам в повному обсязі.
За словами Гороховського, про це прийде повідомлення в додатку до тих клієнтів, По яким вони відновлять ліміти.
Він додав, що до програми "Купівля по частинах" можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.
До речі, Monobank припиняє обслуговувати і закриває рахунки клієнтів, що знаходяться на території Росії, Білорусі та ряду інших країн.
До них відносяться:
- Росія
- Білорусь
- Крим
- ЛДНР
- Північна Корея
- Сирія
- Еритрея
Гороховський додав, що в цілому - це 11 251 людина.
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