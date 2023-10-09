Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років

Що відомо про відкриття мосту

"Через дуже короткий час буду радий звітувати про відкриття руху на Подільсько-Воскресенському мості. Я думаю, що найближчими тижнями це вже відбудеться. Ми закінчуємо", - сказав Кличко.

"Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст - це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами і Дніпром", - додав він.

Також мер зазначив, що це один із найбільших інфраструктурних об'єктів у Києві і міська влада першу частину мосту уже буде вводити в експлуатацію.

Чому так довго будують міст

Зазначимо, що Рада міністрів УРСР ще у 1986 році затвердила в генплані Києва на 1985-2005 роки необхідність збудувати міст через Дніпро. Його планували здати в експлуатацію до 2002 року. За ці роки план та кошторис робіт багато разів змінювався.

Підготовчі роботи для будівництва моста почали в 1996 році, витративши на це 4 млн грн. Але вже через рік спорудження призупинили через складне фінансове становище.

У 2003 році міська влада відновила будівництва і з державного та місцевого бюджетів на це виділили 2,6 млн грн.

У 2011 році здали в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрили рух по Гаванському мосту і естакаду на Набережно-Хрещатицькій.

У 2019 році Кличко заявляв, що за 1,5-2 роки міст добудують.

Подільсько-Воскресенський міст (фото: КМДА)