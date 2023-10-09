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Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет

Подольско-Воскресенский мост должены открыть уже в ближайшее время (фото: Wikimedia)
Автор: Василина Копытко

Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строили три десятилетия, откроют уже в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко в эфире канала "КИЇВ24".

Что известно об открытии моста

"Спустя очень короткое время буду рад отчитываться об открытии движения на Подольско-Воскресенском мосту. Я думаю, что в ближайшие недели это уже произойдет. Мы заканчиваем", - заявил Кличко.

"Было много спекуляций, потому что в представлении киевлян этот мост - это арка через Днепр. Но все, кто поедет через тот мост, будут удивлены, потому что это 9,5 километров моста в воздухе над островами и Днепром", - добавил он.

Также мэр отметил, что это один из самых крупных инфраструктурных объектов в Киеве и городские власти первую часть моста уже будут вводить в эксплуатацию.

 

Почему так долго строят мост

Отметим, что Совет министров УССР еще в 1986 году утвердил в генплане Киева на 1985-2005 годы необходимость построить мост через Днепр. Его планировалось сдать в эксплуатацию до 2002 года. За эти годы план и смета работ многократно менялась.

Подготовительные работы по строительству моста начали в 1996 году, потратив на это 4 млн грн. Но уже через год строительство приостановили из-за сложного финансового положения.

В 2003 году городские власти возобновили строительство и из государственного и местного бюджетов на это выделили 2,6 млн грн.

В 2011 году сдали в эксплуатацию первую очередь моста, а также открыли движение по Гаванскому мосту и эстакаде на Набережно-Крещатицкой.

В 2019 году Кличко заявлял, что через 1,5-2 года мост достроят.

Подольско-Воскресенский мост (фото: КГГА)

Ранее мы писали о том, что под Киевом открыли укрытие за 13 миллионов гривен.

Читайте также о том, что стало известно, когда откроют метро на Виноградаре.

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КиевмістВиталий Кличко