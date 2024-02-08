Кличко розказав, коли відновлять рух потяги метро від "Деміївської" до "Теремків"

Коли відновлять рух на закритих станціях метро

Так, міський голова повідомив, що рух поїздів мають відновити до кінця літа.

"Попередньо, наші експерти кажуть, до кінця літа ми повинні відновити рух метрополітену", - сказав Кличко.

Він зазначив, що причинами тріщин у тунелі між станціями Деміївська - Теремки, попередньо, є помилки у проєктних рішеннях та будівельних роботах. Експертне дослідження наразі триває.

Раніше депутат Київської міськради Тарас Козак говорив, що строки відновлення експлуатації - початок червня.

"Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, чиїм коштом буде проведено ремонт", - повідомив депутат Київради.

Зараз метро між станціями "Теремки" та "Голосіївська" працює - у режимі шатлу. Станції метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Голосіївська", "Деміївська" працюють як укриття.