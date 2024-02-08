Кличко розказав, коли відновлять рух потяги метро від "Деміївської" до "Теремків"

В Києві 8 грудня 2023 року закрили шість станцій "синьої" гілки метро через підтоплення тунелю. Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" і "Теремки" зупинили.
Коли ж відкриють проблемну ділянку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в ефірі "Київ 24".
Так, міський голова повідомив, що рух поїздів мають відновити до кінця літа.
"Попередньо, наші експерти кажуть, до кінця літа ми повинні відновити рух метрополітену", - сказав Кличко.
Він зазначив, що причинами тріщин у тунелі між станціями Деміївська - Теремки, попередньо, є помилки у проєктних рішеннях та будівельних роботах. Експертне дослідження наразі триває.
Раніше депутат Київської міськради Тарас Козак говорив, що строки відновлення експлуатації - початок червня.
"Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, чиїм коштом буде проведено ремонт", - повідомив депутат Київради.
Зараз метро між станціями "Теремки" та "Голосіївська" працює - у режимі шатлу. Станції метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Голосіївська", "Деміївська" працюють як укриття.
Раніше Максим Бахматов пояснив, навіщо Києву станції метро на Виноградар і Троєщину.
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