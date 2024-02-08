Кличко рассказал, когда возобновят движение поезда метро от "Демеевской" до "Теремков"

В Киеве 8 декабря 2023 года закрыли шесть станций "синей" ветки метро из-за подтопления тоннеля. Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" остановили.
Когда откроют проблемный участок, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в эфире "Киев 24".
Так, городской голова сообщил, что движение поездов должно быть возобновлено до конца лета.
"Предварительно, наши эксперты говорят, до конца лета мы должны возобновить движение метрополитена", - сказал Кличко.
Он отметил, что причинами трещин в тоннеле между станциями Демеевская - Теремки, предварительно, ошибки в проектных решениях и строительных работах. Экспертное исследование продолжается.
Ранее депутат Киевского горсовета Тарас Козак говорил, что сроки возобновления эксплуатации – начало июня.
"Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет проведен ремонт", - сообщил депутат Киевсовета.
Сейчас метро между станциями "Теремки" и "Голосеевская" работает - в режиме шаттла. Станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Голосеевская", "Демеевская" работают как укрытие.
Ранее Максим Бахматов объяснил, зачем Киеву станции метро на Виноградаре и Троещине.
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