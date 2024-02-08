Кличко рассказал, когда возобновят движение поезда метро от "Демеевской" до "Теремков"

Когда возобновят движение на закрытых станциях метро

Так, городской голова сообщил, что движение поездов должно быть возобновлено до конца лета.

"Предварительно, наши эксперты говорят, до конца лета мы должны возобновить движение метрополитена", - сказал Кличко.

Он отметил, что причинами трещин в тоннеле между станциями Демеевская - Теремки, предварительно, ошибки в проектных решениях и строительных работах. Экспертное исследование продолжается.

Ранее депутат Киевского горсовета Тарас Козак говорил, что сроки возобновления эксплуатации – начало июня.

"Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет проведен ремонт", - сообщил депутат Киевсовета.

Сейчас метро между станциями "Теремки" и "Голосеевская" работает - в режиме шаттла. Станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Голосеевская", "Демеевская" работают как укрытие.