Кличко рассказал о закупке вакцин от COVID-19 по отдельному контракту

Градоначальник также отметил, что лично ведет переговоры с производителями вакцин от COVID-19.

"Я, имея возможность общаться с производителями напрямую, делаю сейчас все возможное, чтобы вакцину в ближайшее время мы получили", - сказал Кличко.

При этом пока еще соглашение не подписано, поэтому точной даты поставок нет. Тем не менее мэр Киева убежден, что препарат удастся закупить за деньги из местного бюджета уже скоро, и в достаточном количестве.

Так, на это ранее было выделено 140 миллионов гривен, когда горсовет поддержал внесение соответствующих изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян".

"До того момента, пока контракт не подписан, я думаю, что не нужно это оглашать, я уверен, что в ближайшие недели Киев сможет получить вакцину... Я думаю, что Киев получит достаточное количество вакцин, для этого мы выделили 140 миллионов гривен", - рассказал Кличко.

Также он добавил, что это "сможет помочь общей ситуации по стране".

Напомним, что с 20 марта в Киеве начал действовать трехнедельный локдаун, который предполагает ряд запретов. Жесткий карантин в столице продлится до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что врачи высказались о повторной вакцинации и объяснили, можно ли делать укол от COVID-19 разными препаратами.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.



Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.



А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.