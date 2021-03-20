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Кличко розповів про закупівлю вакцин від COVID-19 за окремим контрактом

Автор: Володимир Костирін

У Києві з'явиться партія вакцин від коронавірусу, які закуплять за кошти міського бюджету. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що препарат повинні будуть завезти вже в найближчі тижні.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Градоначальник також зазначив, що особисто веде переговори з виробниками вакцин від COVID-19.

"Я, маючи можливість спілкуватися з виробниками напряму, роблю зараз все можливе, щоб вакцину найближчим часом ми отримали", - сказав Кличко.

При цьому поки що угода не підписана, тому точної дати поставок немає. Однак мер Києва переконаний, що препарат вдасться закупити за гроші з місцевого бюджету вже скоро, і в достатній кількості.

Так, на це раніше було виділено 140 мільйонів гривень, коли міськрада підтримала внесення відповідних змін до міської цільової програми "Здоров'я киян".

"До того моменту, поки контракт не підписаний, я думаю, що не потрібно це розголошувати, я впевнений, що в найближчі тижні Київ зможе отримати вакцину... Я думаю, що Київ отримає достатню кількість вакцин, для цього ми виділили 140 мільйонів гривень", - розповів Кличко.

Також він додав, що це "зможе допомогти загальній ситуації у країні".

Нагадаємо, що з 20 березня у Києві почав діяти тритижневий локдаун, який передбачає низку заборон. Жорсткий карантин у столиці триватиме по 9 квітня.

Раніше повідомлялося, що лікарі висловилися про повторну вакцинацію та пояснили, чи можна робити укол від COVID-19 різними препаратами.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.


Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.


Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов відверто розповів про загострення ситуації на Донбасі та розслідування щодо причетних до підписання Харківських угод.


А перед цим голова Державної податкової служби Олексій Любченко шокував заявою про масштаби тіньової економіки України.

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Новини України Віталий КличкоКиїввакцина від коронавірусу
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