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Можно ли вакцинироваться от COVID-19 разными препаратами: врачи дали ответ

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 18:15
Можно ли вакцинироваться от COVID-19 разными препаратами: врачи дали ответ Вакцинация от коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

При вакцинации от коронавируса в организме человека появляются антитела и вырабатывается иммунный ответ к COVID-19, который остается активным несколько месяцев. При этом курс вакцинации предполагает вторую дозу, иначе риск перенести болезнь в тяжелой форме увеличивается.

Об этом передает "КП в Украине".

Как объяснили в Коммуникационном центре вакцинации от COVID-19, если не пройти весь курс прививок, иммунная система в дальнейшем может недостаточно эффективно реагировать на вирус.

Как следствие, можно подхватить коронавирус, а сама болезнь способна протекать в тяжелой форме.

При этом отмечается, что появляются публикации о подтверждении эффективности и первой дозы вакцины.

Медики рекомендуют использовать препараты одного производителя как для первого, так и для повторного укола.

"Важно, чтобы не только технология, но и дозы были одинаковые. На практике такого раньше не делали. Если вакцина двухвалентная, всегда кололи препаратом одного производителя. Последствий, если производители разные, никто не изучал", - заявляет бывший директор Института гриппа доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Иммунолог Федор Лапий также подчеркивает, что нельзя применять для второй дозы другую вакцину.

В период времени между первым и повторным уколом нужно соблюдать все основные карантинные рекомендации - носить маски, использовать антисептики, придерживаться рекомендаций о социальной дистанции и избегать скопления людей.

Ранее заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса Covishield эффективна после первой дозы, но защита начинает действовать только на 22 день после нее. В течение первых 3 месяцев сохраняется высокий уровень антител.

Напомним, 15 марта стало известно, что Ляшко заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield. Главный санврач Украины отметил тогда, что попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

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