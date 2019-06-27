Кличко попал под шквал критики из-за Южного моста

Виталий Кличко (фото: kmu.gov.ua)

Киевляне негодуют из-за действий Виталия Кличко и его подчиненных

В проблемах с Южным мостом в Киеве виновны столичные власти во главе с мэром Виталием Кличко. Об этом заявил известный журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook.

По его словам, Южный мост в Киеве - это "вот просто снимок мозга Виталия Кличко и всей киевской власти".

"Весной долго ремонтировали правый ряд в направлении центра. Летом открыли. Помню, что вдруг выдался один из первых жарких дней за 30 градусов. А по правому ряду радостно мчат перегруженные фуры. Как раз проезжал и наблюдал, как асфальт превратился в застывшие волны морские. На следующий день фуры все также ехали, но уже по второму ряду, неудобно же по волнам. Потом правый ряд опять закрыли на ремонт. И вот сегодня в первой половине дня тащусь по мосту, который полностью парализован фурами", - написал он.

Речинский уверен, что "по такой погоде фуры в город днем пускать нельзя". При этом, он предположил, что Виталию Кличко и его подчиненным выгодно пускать по мосту перегруженные фуры и "постоянно делать ремонт, чтобы на этом постоянно воровать".

"И строить дурацкие стеклянные мостики, вместо того, чтобы построить наконец нормальную окружную и прекратить эту вечную историю с фурами. Что за карма у нашего города, что в нем постоянно безумные и воровитые градоначальники", - резюмировал журналист.

Скриншот поста (facebook.com/Stanislav.Rechynskyy)

Пользователи сети считают, что Речинский абсолютно прав.

Фуры идут с перегрузом. Помогают Кличко как могут.

Мост за такие ремонты уже должен быть золотой.

Тупых и воровитых руководителей еще никто не отменял.

Там реально снято километр дороги, и ходят 5 человек...

Скриншот комментариев

Напомним, что Кличко начал массово увольнять киевских чиновников.