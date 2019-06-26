Кличко начал массово увольнять киевских чиновников за нарушения

Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Мэр увольняет нескольких руководителей департаментов КГГА и коммунальных предприятий

Мэр Киева Виталий Кличко увольняет нескольких руководителей департаментов КГГА и коммунальных предприятий, в работе которых по результатам проверок выявили значительные нарушения. Об этом столичный голова заявил во время расширенного заседания Коллегии КГГА, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Заявления об уходе должны написать директор департамента строительства и жилищного обеспечения Константин Федотов, директор коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталья Белоусова и директор коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислав Демин. Такого отношения к работе в столичной власти не будет. Поручаю подготовить материалы проверок, которые мы направим в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. А присутствующих в зале представителей силовых структур прошу максимального содействия и оперативной реакции на материалы, которые мы передаем. Борьба с коррупцией, а также с халатным отношением чиновников к своим обязанностям у нас в приоритете", - отметил Кличко.

По словам мэра, за последние полтора года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы. Было выявлено нарушений на общую сумму почти полтора миллиарда гривен. Кроме финансовых нарушений выявили и факты неэффективности управленческих решений либо халатного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям.

Кличко отметил, что претензии к "Киевзеленстроя" касаются системных нарушений в строительстве и обновлении парков и скверов. В частности, речь идет о парках Наталка, Сырецкий, Победа, парк Партизанской Славы. В КП "Центр развития городской среды" вопрос по парку Киото, проблемам неосуществления заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы. В работе департамента строительства тоже обнаружили системные нарушения, которые привели, в частности, и к возникновению конфликтных ситуаций по ряду строек в Киеве.

"Предупреждаю также, что в поле моего особого внимания сейчас и работа директоров департаментов: жилищного хозяйства - Науменко, департамента образования и науки - Фиданян, департамента культуры - Поповой, департамента информационно-коммуникационных технологий-Назарова, управления туризма и промоций – Тараненко и подчиненных им коммунальных предприятий", - подчеркнул Кличко.

Также материалы о нарушении собрали и направят правоохранителям и в отношении коммунальных предприятий "Киевгорсвет", "Плесо", КП "Информатика", Печерской райгосадминистрации. Виталий Кличко отметил, что все материалы проверок, которые были осуществлены, есть в открытом доступе. И департамент финансового контроля и аудита продолжает проверки.