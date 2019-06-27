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Кличко потрапив під шквал критики через Південний міст

STYLERЖиття    27.06.2019 - 15:20
Кличко потрапив під шквал критики через Південний міст
Віталій Кличко (фото: kmu.gov.ua)

Кияни обурюються через дії Віталія Кличка і його підлеглих

В проблемах з Південним мостом у Києві винні столична влада на чолі з мером Віталієм Кличком. Про це заявив відомий журналіст Станіслав Речинський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Південний міст у Києві - це "просто знімок мозку Віталія Кличка і всієї київської влади".

"Навесні довго ремонтували правий ряд у напрямку центру. Влітку відкрили. Пам'ятаю, що раптом видався один із перших спекотних днів за 30 градусів. А по правому ряду радісно мчать перевантажені фури. Якраз проїжджав і спостерігав, як асфальт перетворився на застиглі морські хвилі. На наступний день всі фури також їхали, але вже по другому ряду, незручно ж по хвилях. Потім правий ряд знову закрили на ремонт. І ось сьогодні в першій половині дня тащуся по мосту, який повністю паралізований фурами", - написав він.

Речинський впевнений, що "за такої погоди фури у місто днем пускати не можна". При цьому він припустив, що Віталію Кличку та його підлеглим вигідно пускати по мосту перевантажені фури та "постійно робити ремонт, щоб на цьому постійно красти".

"І будувати дурні скляні містки, замість того, щоб побудувати нарешті нормальну окружну і припинити цю вічну історію з фурами. Що за карма у нашого міста, що в ньому постійно божевільні градоначальники", - резюмував журналіст.

Кличко потрапив під шквал критики через Південний міст

Скріншот поста (facebook.com/Stanislav.Rechynskyy)

Користувачі мережі вважають, що Речинський абсолютно правий.

  • Фури йдуть з перевантаженням. Допомагають Кличку як можуть.
  • Міст за такі ремонти вже має бути золотий.
  • Тупих керівників-крадіїв ще ніхто не відміняв.
  • Там реально знято кілометр дороги, і ходять 5 чоловік...

Кличко потрапив під шквал критики через Південний міст

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Кличко почав масово звільняти київських чиновників.

У Києві шматок мосту впав на автомобіль Кличко веде переговори про об'єднання з Тимошенко і Смешком, - джерела
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