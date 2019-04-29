Кличко намекнул на возвращение в бокс: что известно

Виталий и Владимир Кличко (фото: instagram.com)

Кличко вспомнил бой двухлетней давности

Владимир Кличко намекнул на то, что он может вернуться к боксерской карьере. Загадочное сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

43-летний украинский боксер вспомнил свой последний бой с Энтони Джошуа, который он провел ровно два года назад, 29 апреля 2017 года. Тогда украинский боксер потерпел поражение в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Тем не менее Владимир Кличко, официально заявивший об окончании боксерской карьеры 3 августа 2017 года, дал понять, что он может вернуться на ринг.

По словам боксера, он "снова одержим стать чемпионом", а поединок с Джошуа может стать не последним в его карьере.

"Хотя я не выиграл титулы 29 апреля 2017 года, для меня это был один из лучших дней в моей длинной боксерской карьере (до сих пор). Спасибо Энтони Джошуа за то, что был идеальным противником и частью моей одержимости снова стать чемпионом!" - написал боксер.

Although, I didn’t win the titles on April 29th 2017, for me, it was one of my best days in my long boxing career (so far). Thanks @anthonyfjoshua for being the perfect opponent and part of my obsession to become a champion again! #obsessed pic.twitter.com/vFSPLXG9QF — Klitschko (@Klitschko) April 29, 2019

Напомним, Василий Ломаченко и Владимир Кличко претендуют на звание "Боксер десятилетия" по версии сразу двух топ-изданий - Sporting News и BoxingScene.

К слову, недавно российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Ломаченко должен выйти на ринг против его подопечного Романа Андреева, в противном случае украинец должен оставить один из своих поясов.