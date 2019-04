Кличко натякнув на повернення в бокс: що відомо

Кличко пригадав бій дворічної давності

Володимир Кличко натякнув на те, що він може повернутися до боксерської кар'єри. Загадкове повідомлення він залишив на своїй сторінці в Twitter.

43-річний український боксер згадав свій останній бій з Ентоні Джошуа, який він провів рівно два роки тому, 29 квітня 2017 року. Тоді український боксер зазнав поразки в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Тим не менш Володимир Кличко, який офіційно заявив про завершення боксерської кар'єри 3 серпня 2017 року, дав зрозуміти, що він може повернутися на ринг.

За словами боксера, він "знову одержимий стати чемпіоном", а поєдинок з Джошуа може стати не останнім у його кар'єрі.

"Хоча я не виграв титули 29 квітня 2017 року, для мене це був один з кращих днів в моїй довгій боксерській кар'єрі (до сих пор). Спасибі Ентоні Джошуа за те, що був ідеальним противником і частиною моєї одержимості знову стати чемпіоном!" - написав боксер.

Although, I didn’t win the titles on April 29th 2017, for me, it was one of my best days in my long boxing career (so far). Thanks @anthonyfjoshua for being the perfect opponent and part of my obsession to become a champion again! #obsessed pic.twitter.com/vFSPLXG9QF