Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте: видео происшествия

Владимир Кличко оказался на горящем судне вместе с семьей и друзьями

Украинский боксер Владимир Кличко, который проводит отпуск вместе с семьей и друзьями на Мальорке, Испания, попал в неприятную и опасную ситуацию. О том, что с ним произошло, он рассказал на своей странице в Twitter.

Владимир Кличко рассказал, что во время прогулки на арендованной яхте в Средиземном море, с ним произошел неприятный инцидент. Когда яхта находилась в 11 километрах от берега, на ней произошел пожар. Огонь начался в машинном отделении. На место происшествия были вызваны сотрудники пожарной службы, которые эвакуировали туристов на берег.

"Будьте осторожны со своими желаниями: судьба восприняла мое пожелание "немного адреналина" в буквальном смысле слова, и наша прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо", - поспешил успокоить своих фанатов Владимир Кличко.

Он разместил на своей странице видео, на котором видно, как произошел пожар и как оперативно спасла туристов испанская береговая охрана.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song pic.twitter.com/sGN7xfG5JM