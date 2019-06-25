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Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте: видео происшествия

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 16:12
Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте: видео происшествия
Владимир Кличко чудом избежал смерти (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Кличко оказался на горящем судне вместе с семьей и друзьями

Украинский боксер Владимир Кличко, который проводит отпуск вместе с семьей и друзьями на Мальорке, Испания, попал в неприятную и опасную ситуацию. О том, что с ним произошло, он рассказал на своей странице в Twitter.

Владимир Кличко рассказал, что во время прогулки на арендованной яхте в Средиземном море, с ним произошел неприятный инцидент. Когда яхта находилась в 11 километрах от берега, на ней произошел пожар. Огонь начался в машинном отделении. На место происшествия были вызваны сотрудники пожарной службы, которые эвакуировали туристов на берег.

"Будьте осторожны со своими желаниями: судьба восприняла мое пожелание "немного адреналина" в буквальном смысле слова, и наша прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо", - поспешил успокоить своих фанатов Владимир Кличко.

Он разместил на своей странице видео, на котором видно, как произошел пожар и как оперативно спасла туристов испанская береговая охрана.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом.

А также рассказывали о том, что Владимир Кличко получил звание "Инноватор года".

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