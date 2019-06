Кличко ледь не загинув під час відпочинку на яхті: відео події

Володимир Кличко опинився на палаючому судні разом з сім'єю і друзями

Український боксер Володимир Кличко, який проводить відпустку разом з сім'єю та друзями на Мальорці, Іспанія, потрапив у неприємну і небезпечну ситуацію. Про те, що з ним сталося, він розповів на своїй сторінці в Twitter.

Володимир Кличко розповів, що під час прогулянки на орендованій яхті в Середземному морі, з ним стався неприємний інцидент. Коли яхта перебувала в 11 кілометрах від берега, на ній сталася пожежа. Вогонь почався в машинному відділенні. На місце події були викликані співробітники пожежної служби, які евакуювали туристів на берег.

"Будьте обережні зі своїми бажаннями: доля сприйняла моє побажання "трохи адреналіну" в буквальному сенсі слова, і наша прогулянка на яхті у неділю вночі закінчилася пожежею. Сім'я і друзі були евакуйовані береговою охороною та пожежною рятувальною командою. Не переймайтесь: у нас все добре", - поспішив заспокоїти своїх фанатів Володимир Кличко.

Він розмістив на своїй сторінці відео, на якому видно, як сталася пожежа і як оперативно врятувала туристів іспанська берегова охорона.

Be careful what you wish for: fate took my wish for some #adrenalin" a bit too literally and our boat trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song pic.twitter.com/sGN7xfG5JM