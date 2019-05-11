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Владимир Кличко получил звание "Инноватор года"

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 15:06
Владимир Кличко получил звание "Инноватор года"
Фото: Владимир Кличко (из открытых источников)

Кличко наградили престижной премией

Легенду мирового бокса, экс-чемпиона мира Владимира Кличко, который сегодня является успешным предпринимателем, наградили престижной премией и званием “Инноватор года-2019” на ежегодной церемонии, прошедшей на днях в Дюссельдорфе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра Киева Виталия Кличко.

Почетную награду в номинации “Немецкая экономика” Кличко получил за разработку собственной инновационной программы F. A. C. E. The Challenge, которую уже несколько лет преподает руководителям высшего звена и топ-менеджерам в ведущем Университете Санкт-Галлена, Швейцария.

“Я взволнован, ведь еще никогда не получал награду как инноватор! Эта премия еще раз показывает, что моя жизненная философия реагирования на вызовы и мой метод F. A. C. E. The Challenge хорошо работают”, - отметил Владимир Кличко в коротком видео, которое опубликовал в Twitter.

Бесценный многолетний опыт, который Владимир Кличко получил в профессиональном спорте, помог ему создать собственную стратегию управления вызовами F. A. C. E. The Challenge. Стратегия описывает, как реагировать на профессиональные и личностные проблемы путем проактивных изменений в сознании и поведении в условиях все более динамичного и сложного мира.

“Мы с командой “Klitschko Ventures” предоставляем инструменты, как превратить жизненные проблемы в вызовы, в переломные жизненные изменения. Мы - движущая сила!”, - отметил Владимир Кличко.

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