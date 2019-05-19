ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото)

STYLERЖизнь    19.05.2019 - 21:54
Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото)
Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Хайден Панеттьери попала в новый скандал

Хайден Панеттьери шокирует публику своим поведением. Бывшая невеста Владимира Кличко вышла на люди в Лос-Анджелесе в одной мешковатой серой футболке, из-под которой виднелись трусы. Коме того, на звезде сериала "Нэшвилл" были надеты тапочки. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом 29-летняя американская актриса продолжает встречаться со своим 30-лентним бойфрендом Брайаном Хикерсоном несмотря на то, что он ее недавно избил. И в этот инцидент вмешалась полиция, когда приехала к ним домой и увидела избитую девушку.

Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото)

Хайден Панеттьери (фото с соцсетей)

Парня актрисы арестовали, но позже он был освобожден под залог в 50 тысяч долларов.

Хайден простила возлюбленного и недавно пару засняли на улице вместе, держащимися за руки. Это было их первое совместное фото после инцидента с избиением.

Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото)

Хайден Панеттьери (фото с соцсетей)

Стоит отметить, что Хейден и Брайан начали встречаться летом 2018 года, после того, как актриса прекратила свои отношения с Кличко, с которым она встречалась девять лет. Кроме, того у нее от бывшего украинского боксера есть четырехлетняя дочь Евдокия. Девочка проживает с отцом.

Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото)

Хайден Панеттьери (фото с соцсетей)

По слухам, у Владимира все хорошо в личной жизни. Он встречается с Сесилией Брекхус, которая профессионально занимается боксом.

Напомним, что Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Кличко.

Ранее мы сообщали о том, что дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери живет в Украине и почти не видит маму.

Ты умрешь: учительница во Львове пугает школьников геями (видео) Виноваты дети: в скандале с воспитательницей из Запорожья новые детали
Новости Украины Владимир Кличкоскандал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь