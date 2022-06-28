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Кліщі швидко покинуть ваш город, якщо ви посадите ці рослини

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Вівторок 28 червня 2022 20:47
Кліщі швидко покинуть ваш город, якщо ви посадите ці рослини Фото: які рослини допоможуть позбутися від кліщів на городі (pixabay-com)
Автор: Анна Шиканова

На городах і в садах комахи приносять багато неприємностей. І якщо колорадські жуки та попелиця полюють тільки на ваші рослини, то кліщі небезпечні для тварин і людини. І так, кліщі люблять городи та сади, оскільки там для них достатньо вологи.

Які рослини відлякають небезпечних кліщів від вашої ділянки - читайте в матеріалі нижче.

Кліщі - небезпечні комахи й помітити їх в листі практично неможливо. Найактивніші періоди для кліщів - з кінця квітня до середини липня. І в останні роки на цих комах скаржаться майже весь теплий сезон. А все, тому що кліщі люблять вологу.

Вони можуть покусати домашніх тварин, худобу і людину. І помітити цей укус можна не відразу, а тільки через кілька днів. Найбільша небезпека кліщів в тому, що вони є переносниками різних захворювань.

Щоб прогнати небезпечних кліщів з вашого городу досить посадити рослини, які їм не подобаються.

Квасоля

Ця рослина відмінно справляється із захистом ділянки від різних комах. Лімська квасоля відмінно відлякує комарів, мошок і кліщів.

Полин

Дивно корисна рослина, яке має гострий запах. Полин відлякує не тільки кліщів, але і більшість городніх шкідників. А ще поруч з полином ніколи не буде бліх. Найкраще вона росте в тіні та на сонячних грядках.

Гвоздика

Запах гвоздики здатний відлякати кліщів від вашої ділянки надовго - вони його не переносять. А ще гвоздика врятує ваші рослини від багатьох інших шкідників.

Герань

Ця рослина захистить надійно від кліщів, комарів і мошок. Невибаглива квітка приживеться на будь-якій ділянці, а користь принесе величезну.

Чорнобривці

У цих квіточок дуже стійкий і приємний аромат, але ось кліщів і багатьом іншим комахою він настільки не подобається, що вже через 5 хвилин вони втечуть з вашої ділянки.

До речі, раніше ми розповідали про те, як захистити свій город під час сильної спеки й в який час його можна поливати.

А ще ми писали про те, які народні засоби захистять город від колорадського жука.

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