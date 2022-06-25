Без химии: лучшие народные средства от колорадского жука на картошке

Если на вашем огороде завелся колорадский жук - борьба с этим вредителем может затянуться на долгие годы, со всеми вытекающими последствиями для урожая. Насекомое, славящееся своей любовью к картофелю, размножается стремительно, постоянно вырабатывает иммунитет к различным отравам, поэтому садоводам для эффективности приходится комбинировать средства против этих жуков.

Какие традиционные средства от колорадских жуков на картофеле считаются лучшими - читайте в материале ниже.

Некоторые земледельцы предпочитают обходиться без химических обработок растений и не жалуют инсектициды, поэтому применяют против колорадов довольно результативные народные "рецепты".

Так как ручной сбор этих вредителей и их личинок с растений довольно трудоемкий процесс, для облегчения задачи огородики придумали разные хитрости.

Среди них: рассадка определенных культур возле картофеля для отпугивания колорадских жуков, для их приманки, установка разнообразных ловушек, разбрызгивание некоторых настоек и отваров, подключение к делу насекомых "союзников".

Народные средства от колорадского жука на картошке

Жертвенны растения. Рядом с картофелем, по углам грядки, можно посадить баклажан - колорадские жуки просто их обожают, и непременно сползутся к этому лакомству. После требуется собрать вредителей с кустов и их личинки.

Кроме баклажана, можно посеять цветы бархатцы или календулу в середине посадки - они также способны отвлечь жуков и принять удар на себя.

Другая хитрость - высадить немного старого картофеля в сторонке от грядок, чтобы переманить жука с основных посадок.

Ловушки. Можно прикапывать между грядками несколько банок любого литража или консервных, чтобы горлышко было на уровне земли. Туда следует положить нарезанный дольками клубень картофеля, края емкости тоже протереть, чтобы сок заманивал. Колорад заползет в банку и не сможет выбраться.

Огородники также заливают в консервные банки с дольками картошки крепкий раствор мочевины (в пропорции 1 стакан мочевины на 1 литр воды). Такую отраву для вредителей следует менять раз в неделю.

Для отпугивания. Древесная зола, луковая шелуха и бобовые считают эффективным способом отвадить колорадского жука от картошки.

При посадке овоща следует положить в лунку вместе с клубнем один боб или фасоль и горсть золы или луковую шелуху. Для картошки это послужит подкормкой, а вредителя отпугнет. Не переносят жуки и можжевельник, который можно положить при посадке клубней прямо в лунки.

Еще применяют листья грецкого ореха, которые собирают осенью и прикапывают их на грядках, где запланирована посадка картофеля весной. Если такая стратегия не применялась заранее, то листья можно настаивать в воде, процедить и затем таким настоем опрыскивать всходы.

Славится среди земледельцев способ опудривания картофельных кустов древесной золой или же кукурузной мукой. Обычно это делают на влажную листву (или после дождя, или по росе). Также посыпают между рядами сосновые опилки.

Можно для отпугивания колорадских жуков посадить между грядками укроп, календулу, настурцию или горох, фасоль, бобовые.

Опрыскивание. Для защиты грядок картофеля от колорадов садоводы также используют отвар одуванчика и хвоща или полыни. Делают их по такому рецепту: по 200 грамм свежей зелени кипятят в течение 15 минут в ведре воды, потом нужно дождаться, пока содержимое остынет, и разбавляют 0,5 литра отвара в 10 литрах воды.

Можно применить для раствора горчицу, которая особо губительна для личинок жуков. Делают ее так: 100 грамм сухой горчицы разводят в 10 литрах воды и добавляют 100 миллилитров 9%-го уксуса, или можно развести 100 грамм сухой горчицы в 1 литре воды и добавить немного хозяйственного мыла.

Используют и настойку можжевельника против колорадских жуков. Для этого несколько побегов растения заливают в 10 литрах воды, затем нудно подождать 3-4 часа, процедить, и можно приступать к опрыскиванию посадок.

Природные враги колорадских жуков. Божьи коровки отлично борются с этими вредителями, и особо эффективны против личинок. Поэтому можно собрать несколько "союзных" насекомых и поместить на посадках картофеля.

Еще любят полакомиться колорадом лягушки, ящерицы и скворцы, и если первых двух специально пригласить на свой огород довольно проблематично, то установить несколько скворечников на даче - не сложно.