Клечальний понеділок 2023: яке сьогодні церковне свято і що заборонено робити

5 червня 2023 за православним церковним календарем відзначається День Зішестя Святого Духа на учнів Ісуса, а в народі - Клечальний понеділок.
Також щороку саме 5 червня вшановується день пам’яті святого Леонтія, або по-простому: Левон Огірочник, Левон Конопляник.
Що треба зробити сьогодні, що заборонено, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела - в матеріалі Styler далі.
Зішестя Святого Духа, або Духів день вважається днем зародження християнської церкви. Символічно Святий Дух зображують в образі голуба.
За Новим Заповітом після того, як Ісус воскрес і вознісся на небо, апостоли зібралися в Єрусалимському храмі і молилися. Під час молитви на учнів Христа опустився Святий Дух і наділив їх здібностями говорити на різних мовах, зцілювати хворих і пророкувати. Апостоли поширили християнство по світу, тому свято вважають днем зародження церкви Христа.
Духів день завжди відзначається наступного дня після Трійці і в народі називається Клечальний понеділок.
Таку назву свято отримало завдяки традиції прикрашати оселі і двори клечанням - відрубаними гілками з листям. Колись наші пращури в цей період вшановували природу, яка здійснювала перехід із весни в літо.
Як і в інші церковні свята, головною традицією Духового дня є молитва. Читати її в цей день можна і вдома, якщо немає можливості відвідати храм.
Традиції Дня Святого Духа схожі зі звичаями Трійці. У це свято продовжують освячувати зелень в храмах і прикрашати рослинами будинок. Також святою водою освячують воду в колодязі, щоб він в спеку не пересох.
День Святого Духа - важливе церковне свято (фото: freepik)
У цей день варто зустрітися з близькими або запросити їх в гості. На святковий стіл ставлять короваї, пироги, млинці, вареники. День не є пісним, тому можна готувати і м'ясо.
В День Святого Духа рекомендується зробити добру справу і допомогти нужденним.
Наші предки вірили, що цього дня земля "зачинає" новий урожай, тому намагалися не виходити працювати в поле чи на город.
Не варто шити, вишивати, прати, адже цей день вважається великим церковним святом.
Свято Трійці є перехідним зі змінною датою, а от Святого Леонтія вшановують в цей день щороку. Народна назва Левон Огірочник пов'язана з тим, що це - останній день, коли можна сіяти огірки.
Колись цього дня ще сіяли льон, з якого потім виготовляли одяг. Щоб краще родила культура, в землю перед висіванням клали яєчну шкарлупу. Також варені яйця обов'язково їли цього дня дівчата, які мріяли про довге, густе і здорове волосся.
Якщо вжалитися 5 червня кропивою, то це вважалося доброю прикметою. А от дивитися на чужу роботу - прикмета погана, бо своя робота не заладиться.
Вважається, що ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними. Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.
Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.
Дізнайтеся також, що категорично не можна робити в день Святої Трійці.
Також читайте про головні церковні свята червня 2023.