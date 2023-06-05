Клечальний понеділок 2023: яке сьогодні церковне свято і що заборонено робити

Традиції Клечального понеділка, що значить свято

Зішестя Святого Духа, або Духів день вважається днем зародження християнської церкви. Символічно Святий Дух зображують в образі голуба.

За Новим Заповітом після того, як Ісус воскрес і вознісся на небо, апостоли зібралися в Єрусалимському храмі і молилися. Під час молитви на учнів Христа опустився Святий Дух і наділив їх здібностями говорити на різних мовах, зцілювати хворих і пророкувати. Апостоли поширили християнство по світу, тому свято вважають днем зародження церкви Христа.

Духів день завжди відзначається наступного дня після Трійці і в народі називається Клечальний понеділок.

Таку назву свято отримало завдяки традиції прикрашати оселі і двори клечанням - відрубаними гілками з листям. Колись наші пращури в цей період вшановували природу, яка здійснювала перехід із весни в літо.

Що треба зробити в День Святого Духа

Як і в інші церковні свята, головною традицією Духового дня є молитва. Читати її в цей день можна і вдома, якщо немає можливості відвідати храм.

Традиції Дня Святого Духа схожі зі звичаями Трійці. У це свято продовжують освячувати зелень в храмах і прикрашати рослинами будинок. Також святою водою освячують воду в колодязі, щоб він в спеку не пересох.

День Святого Духа - важливе церковне свято (фото: freepik)

У цей день варто зустрітися з близькими або запросити їх в гості. На святковий стіл ставлять короваї, пироги, млинці, вареники. День не є пісним, тому можна готувати і м'ясо.

В День Святого Духа рекомендується зробити добру справу і допомогти нужденним.

Що не можна робити наступного дня після Трійці

Наші предки вірили, що цього дня земля "зачинає" новий урожай, тому намагалися не виходити працювати в поле чи на город.

Не варто шити, вишивати, прати, адже цей день вважається великим церковним святом.

Традиції на Левона, 5 червня

Свято Трійці є перехідним зі змінною датою, а от Святого Леонтія вшановують в цей день щороку. Народна назва Левон Огірочник пов'язана з тим, що це - останній день, коли можна сіяти огірки.

Колись цього дня ще сіяли льон, з якого потім виготовляли одяг. Щоб краще родила культура, в землю перед висіванням клали яєчну шкарлупу. Також варені яйця обов'язково їли цього дня дівчата, які мріяли про довге, густе і здорове волосся.

Якщо вжалитися 5 червня кропивою, то це вважалося доброю прикметою. А от дивитися на чужу роботу - прикмета погана, бо своя робота не заладиться.

Що не можна робити в цей день

Не можна нічого ремонтувати або лагодити, тому що річ швидко зламається

Не варто робити важливий вибір сьогодні чи приймати якісь серйозні рішення

Також не рекомендується починати нові справи - вони не принесуть очікуваного результату

Не слід вінчатися 5 червня

Не можна гучно святкувати, зловживати алкоголем, а також сваритися, лаятися чи бажати комусь зла

Народні прикмети на 5 червня

огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання

якщо вранці волого, скоро погіршиться погода

зранку трава дуже сильно пахне, тоді вдень чекайте на дощ

якщо багато квітів на горобині, добре вродить овес і льон

Вважається, що ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними. Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

Іменини сьогодні святкують:

Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.