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Клечальний понеділок 2023: яке сьогодні церковне свято і що заборонено робити

Фото: Що можна і не можна робити 5 червня 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

5 червня 2023 за православним церковним календарем відзначається День Зішестя Святого Духа на учнів Ісуса, а в народі - Клечальний понеділок.

Також щороку саме 5 червня вшановується день пам’яті святого Леонтія, або по-простому: Левон Огірочник, Левон Конопляник.

Що треба зробити сьогодні, що заборонено, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела - в матеріалі Styler далі.

Традиції Клечального понеділка, що значить свято

Зішестя Святого Духа, або Духів день вважається днем зародження християнської церкви. Символічно Святий Дух зображують в образі голуба.

За Новим Заповітом після того, як Ісус воскрес і вознісся на небо, апостоли зібралися в Єрусалимському храмі і молилися. Під час молитви на учнів Христа опустився Святий Дух і наділив їх здібностями говорити на різних мовах, зцілювати хворих і пророкувати. Апостоли поширили християнство по світу, тому свято вважають днем зародження церкви Христа.

Духів день завжди відзначається наступного дня після Трійці і в народі називається Клечальний понеділок.

Таку назву свято отримало завдяки традиції прикрашати оселі і двори клечанням - відрубаними гілками з листям. Колись наші пращури в цей період вшановували природу, яка здійснювала перехід із весни в літо.

Що треба зробити в День Святого Духа

Як і в інші церковні свята, головною традицією Духового дня є молитва. Читати її в цей день можна і вдома, якщо немає можливості відвідати храм.

Традиції Дня Святого Духа схожі зі звичаями Трійці. У це свято продовжують освячувати зелень в храмах і прикрашати рослинами будинок. Також святою водою освячують воду в колодязі, щоб він в спеку не пересох.

День Святого Духа - важливе церковне свято (фото: freepik)

У цей день варто зустрітися з близькими або запросити їх в гості. На святковий стіл ставлять короваї, пироги, млинці, вареники. День не є пісним, тому можна готувати і м'ясо.

В День Святого Духа рекомендується зробити добру справу і допомогти нужденним.

Що не можна робити наступного дня після Трійці

Наші предки вірили, що цього дня земля "зачинає" новий урожай, тому намагалися не виходити працювати в поле чи на город.

Не варто шити, вишивати, прати, адже цей день вважається великим церковним святом.

Традиції на Левона, 5 червня

Свято Трійці є перехідним зі змінною датою, а от Святого Леонтія вшановують в цей день щороку. Народна назва Левон Огірочник пов'язана з тим, що це - останній день, коли можна сіяти огірки.

Колись цього дня ще сіяли льон, з якого потім виготовляли одяг. Щоб краще родила культура, в землю перед висіванням клали яєчну шкарлупу. Також варені яйця обов'язково їли цього дня дівчата, які мріяли про довге, густе і здорове волосся.

Якщо вжалитися 5 червня кропивою, то це вважалося доброю прикметою. А от дивитися на чужу роботу - прикмета погана, бо своя робота не заладиться.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна нічого ремонтувати або лагодити, тому що річ швидко зламається
  • Не варто робити важливий вибір сьогодні чи приймати якісь серйозні рішення
  • Також не рекомендується починати нові справи - вони не принесуть очікуваного результату
  • Не слід вінчатися 5 червня
  • Не можна гучно святкувати, зловживати алкоголем, а також сваритися, лаятися чи бажати комусь зла

Народні прикмети на 5 червня

  • огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання
  • якщо вранці волого, скоро погіршиться погода
  • зранку трава дуже сильно пахне, тоді вдень чекайте на дощ
  • якщо багато квітів на горобині, добре вродить овес і льон

Вважається, що ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними. Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

Іменини сьогодні святкують:

Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.

Дізнайтеся також, що категорично не можна робити в день Святої Трійці.

Також читайте про головні церковні свята червня 2023.

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