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Klavdia Petrivna кардинально змінила образ: фани у захваті від перевтілення співачки (фото)

Понеділок 02 червня 2025 13:00
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Klavdia Petrivna кардинально змінила образ: фани у захваті від перевтілення співачки (фото) Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома співачка Klavdia Petrivna вирішила здивувати своїх шанувальників і повністю оновила свій образ. Нове стильне перевтілення зірки вже встигло викликати справжній фурор у соцмережах - фанати не приховують захоплення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Для нового кліпу на пісню "Жовті квіти", яку Klavdia Petrivna записала у дуеті з OSTY, співачка вирішила кардинально змінити свій стиль.

Юна артистка відмовилася від звичного гриму та масок і натомість приміряла образ у дусі 1999 року.

"Як би виглядала Klavdia Petrivna в 1999 році", - підписала відео у соцмережах Клавдія.

Klavdia Petrivna кардинально змінила образ: фани у захваті від перевтілення співачки (фото)Klavdia Petrivna показалася у новому образі (скріншот)

У кадрі вона позує у яскраво-рожевій шубі, яку поєднала з блакитними джинсами та білим топом.

Волосся Клавдія зібрала в високий хвіст, а головною родзинкою макіяжу стали білі брови - дуже сміливий і незвичний хід.

Співачка додала образу оригінальності за допомогою великих сережок-кілець, масивного намиста у вигляді ланцюжка із сердечками та окулярів із зеленою оправою.

Klavdia Petrivna кардинально змінила образ: фани у захваті від перевтілення співачки (фото)Klavdia Petrivna показалася у новому образі (скріншот)

Завершили картину довгі білі нігті з пухнастими помпонами - деталі, які відразу привертають увагу.

Реакція юзерів

Фани в захваті від такого перевтілення Klavdia Petrivna і засипали її коментарі теплими словами та компліментами. Її новий стиль явно не залишив нікого байдужим!

  • Крутий образ, обожнюю стиль 90-х
  • Офігезно виглядала б!
  • Яка мила, позитивна гарна дівчина. Головне - немає вульгарності як в більшості артистів
  • Це неперевершений образ
  • Як завжди, прекрасна

Нагадаємо, 30 травня Klavdia Petrivna, яка довгий час тримала свою особистість у таємниці, нарешті представила свій новий альбом.

За словами самої співачки, вона присвятила цю "інтимну лірику" всім, хто цінує її музику.

До альбому увійшло п’ять треків, кожен із яких має свій унікальний настрій, але всі разом вони створюють цілісну і гармонійну історію.

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