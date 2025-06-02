Klavdia Petrivna кардинально сменила образ: фаны в восторге от перевоплощения певицы (фото)
Известная певица Klavdia Petrivna решила удивить своих поклонников и полностью обновила свой образ. Новое стильное перевоплощение звезды уже успело вызвать настоящий фурор в соцсетях - фанаты не скрывают восторга.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Для нового клипа на песню "Жовті квіти", которую Klavdia Petrivna записала в дуэте с OSTY, певица решила кардинально изменить свой стиль.
Юная артистка отказалась от привычного грима и масок и вместо этого примерила образ в духе 1999 года.
"Как бы выглядела Klavdia Petrivna в 1999 году", - подписала видео в соцсетях Клавдия.
Klavdia Petrivna показалась в новом образе (скриншот)
В кадре она позирует в ярко-розовой шубе, которую соединила с голубыми джинсами и белым топом.
Волосы Клавдия собрала в высокий хвост, а главной изюминкой макияжа стали белые брови - очень смелый и необычный ход.
Певица добавила образу оригинальности с помощью крупных сережек-колец, массивного ожерелья в виде цепочки с сердечками и очков с зеленой оправой.
Klavdia Petrivna показалась в новом образе (скриншот)
Завершили картину длинные белые ногти с пушистыми помпонами - детали, которые сразу привлекают внимание.
Реакция пользователей
Фаны в восторге от такого перевоплощения Klavdia Petrivna и засыпали ее комментарии теплыми словами и комплиментами. Ее новый стиль явно не оставил никого равнодушным!
- Крутий образ, обожнюю стиль 90-х
- Офігезно виглядала б!
- Яка мила, позитивна гарна дівчина. Головне - немає вульгарності як в більшості артистів
- Це неперевершений образ
- Як завжди, прекрасна
Напомним, 30 мая Klavdia Petrivna, которая долгое время держала свою личность в тайне, наконец-то представила свой новый альбом.
По словам самой певицы, она посвятила эту "интимную лирику" всем, кто ценит ее музыку.
В альбом вошло пять треков, каждый из которых имеет свое уникальное настроение, но все вместе они создают целостную и гармоничную историю.
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