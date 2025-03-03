Класні серіали від Apple TV. 7 трилерів, з якими ви забудете про все навколо

"Усі збіги невипадкові" (Дісклеймер)

Дуже заплутаний трилер розповість про журналістку, яку поринає у світ великих таємниць. Пошуки відповідей на питання, про які не всі хочуть говорити та навіть думати, будуть небезпечними. Дивіться, в які пригоди "затягне" головну героїню, та чи зможе вона з них виплутатися.

"На поверхні"

А цей серіал розповість про жінку, яка живе у багатстві, але щось не дає їй спокійно плисти за течією. Виявляється, вона намагалася себе вбити, а потім втратила пам'ять. Чи зможе головна героїня згадати минуле та зрозуміти, що з її життям не так?

"Сузір'я"

Цікавий трилер зображає історію про астронавтів, які знаходять аномалію у відкритому космосі. Таємниці, небезпека, пошуки правди та термінова евакуація на Землю - герої серіалу опинилися у дуже непростих умовах. Втім, все стає ще більш незрозумілим, коли одна з ключових персон історії розуміє, що реальність навколо сильно змінилася.

"Темна матерія"

В центрі цього трилеру - чоловік, який неочікувано опиниться в іншому просторі. Альтернативна реальність йому не подобається, вона лякає й дуже небезпечна. Але головний герой мусить повернутися до рідних, тому має знайти шанс на порятунок.

Також дивіться наступні серіали:

"Небезпечні числа" (Ціль номер один)

"Кульгаві коні"

"Переповнена кімната"

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