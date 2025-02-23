5 "свіжих" міні-серіалів, від яких голова обертом. Неможливо відірватися

Нові серіали, які з'явилися наприкінці 2024 року або ж вже на початку цього, вражають сюжетами та історіями. І якщо ви в пошуках чогось цікавенького - зверніть увагу на варіанти, які вже вийшли.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих та коротких серіалів, від яких голова йде обертом.

"Кассандра"

Новий серіал, який вийшов усього декілька днів тому, розповість про "розумний" будинок, в якому є "господиня" - електронна прислуга Кассандра. Вона роками чекала на нових мешканців, аби ті дозволили їй знову працювати.

Втім, Кассандра починає діяти так, ніби вона не робот, а справжня людина. І не всі її вчинки можна зрозуміти чи виправдати. Дивіться, до чого це все призведе, сюжет вас вразить.

"Вбивайте усвідомлено"

В цьому серіалі йдеться про адвоката, який допомагає мафіозі. Його клієнти дуже небезпечні, але головний герой все ж намагається балансувати між роботою та особистим життям. Втім, часом ставки надто високі.

Чи зуміє чоловік жити в таких умовах та чи зможе він приділяти час і родині, і роботі? Серіал отримав один сезон, який змусить вас затамувати подих.

"Яблучний оцет"

А цей серіал вже встиг наробити чимало галасу. У ньому покажуть історію блогерки, яка мріє про фантастичний успіх. І заради цього вона наважується на величезну аферу.

На що ладна піти дівчина, для якої найважливіше - публічне схвалення? Дивіться, як головна героїня "припише" собі серйозну хворобу, а потім продемонструє світу своє "магічне зцілення".

"Людвиг"

Цей серіал розповість про дуже посереднього чоловіка, в житті якого дуже мало пригод. Він створює кросворди та навряд чи мріяв про щось цікаве. Втім, все змінить одна ситуація.

Брат-близнюк головного героя загадково зникає, а тому йому доведеться розплутати дуже багато таємниць. Чоловік мусить прикидатися й брехати, аби всі навколо не знали, що він лише видає себе за близнюка.

"Рай"

Трейлер цього серіалу привернув увагу багатьох кіноманів. Сюжет побудовано навколо закритої спільноти, в якій всі живуть за власними правилами. Багатії насолоджуються безтурботністю, але одного разу все зміниться.

Інтриги, злочини та підозри - "Рай" перетворюється на справжню банку з павуками. І ті, кого вважали зразковими й чесними, стануть ворогами для всіх.