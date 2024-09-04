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Классика в мире кино. Фильмы, на просмотр которых точно следует найти время

Среда 04 сентября 2024 19:45
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Классика в мире кино. Фильмы, на просмотр которых точно следует найти время Какие классические фильмы стоит посмотреть уже сегодня (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы в поисках действительно знакового кино, которое запоминается надолго, возьмите себе на заметку несколько следующих идей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лентах, которые были отмечены критиками и получили престижные премии в мире кинематографа.

"Пробуждение"

Лента рассказывает о враче, который испытывает экспериментальные лекарства на пациенте. Он находился в кататоническом ступоре около 30 лет, а теперь мужчина просыпается и пытается адаптироваться в реалиях современной жизни. События в фильме проходят в 1969 году. Здесь можно увидеть знаменитый актерский состав: Роберта Де Ниро, Робина Уильямса и других.

"Талантливый мистер Рипли"

Фильм рассказывает о мошеннике по имени Том Рипли, который благодаря своему энтузиазму и харизме пробивается в роскошную дорогую жизнь к одному харизматичному состоятельному мужчине.

Он готов на любой шаг, чтобы уйти от последствий своей лжи и получить желаемое. Психологическая лента показывает зрителю блестящую игру Мэтта Дэймона, Гвинет Пэлтроу, Джуда Лоу и других. Вышла на экраны еще в 1999 году.

"Бестолковые"

Фильм, вышедший на экран в 1995-м, рассказывает о популярной девушке из школы Беверли Хиллз Шер. Она отлично умеет перевоплощаться и быть этакой свахой, однако разобраться с собственной личной жизнью ей не так легко, и об этом главной героине приходится только мечтать. Удастся ли девушке решить собственные проблемы?

"Последние дни"

Лента вышла еще в 1998 году, впоследствии получила "Оскар". Документальный фильм делится потрясающими историями пятерых венгерских евреев, которым удалось пережить ужасы Холокост и власть Гитлера.

Идеально для поклонников "Эмили в Париже" - мы писали о легких фильмах и сериалах с похожим сюжетом, которые стоит посмотреть.

Также возьмите на заметку эти ленты о любви, которые отлично подойдут для ваших уютных вечеров.

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