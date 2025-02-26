Класика, що не старіє. 11 найкращих ігор на ПК, які залишаються актуальними через роки

Gears of War

Перший Gears of War відмінно пережив випробування часом. Незважаючи на зайву тряску камери, гра все одно захоплює завдяки чудовій озвучці, цікавим персонажам і відмінному геймплею.

Система укриттів досі впливає на інші ігри, а тактичні битви залишаються задовільними. Атмосфера зруйнованого світу, тривожний саундтрек і загрозлива Сарана створюють світ, який занурює у війну, де перемога не гарантована.

Gears of War (фото: XDA Developers)

BioShock

BioShock 2007 року - це не просто гра, а досвід, який повинен випробувати кожен геймер. У 2025 році, незважаючи на безліч нових ігор, BioShock, як і раніше, залишається однією з найбільш захопливих історій в ігровому світі, а підводне місто Раптюр залишається незабутнім і красивим.

Світ гри чудово побудований, а моральні дилеми, глибокий сюжет і захопливий геймплей роблять її актуальною і через 18 років. Використання нових сил у бою і несподівані сюжетні повороти перетворюють BioShock на класику, яка не втрачає своєї привабливості.

BioShock (фото: XDA Developers)

Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine 2002 року - це класична гра від Nintendo, яка залишається актуальною і сьогодні. Незважаючи на свою старість, гра не втрачає своєї привабливості завдяки яскравому тропічному світу та унікальному ігровому процесу.

Деякі елементи, як-от відсутність різноманітності рівнів, можуть викликати суперечки, але використання FLUDD залишається захопливим. Через 23 роки Super Mario Sunshine зберігає свою енергію, чарівність та інновації, що робить її безсмертною класикою.

Super Mario Sunshine (фото: XDA Developers)

Sleeping Dogs

Sleeping Dogs 2012 року - це гра, яка поєднувала відкритий світ із глибокою емоційною історією. Боротьба головного героя, Вей Шена, який переховується під прикриттям, роблячи вибір між вірністю поліції та прив'язаністю до тріад, була щирою та захопливою.

Вулиці Гонконгу, наповнені неоновим світлом, створювали атмосферне тло для подій гри. Хоча світ був не найбільшим, він був насичений продуманими місіями та цікавими побічними активностями, такими як вуличні перегони та турніри з бойових мистецтв.

Особливість Sleeping Dogs - це глибока система бойових мистецтв, де кожен удар, контратака і захоплення відчуваються по-справжньому вагомо. Це одна з найкращих систем бойових мистецтв в іграх, і вона, як і раніше, залишається шедевром.

Sleeping Dogs (фото: XDA Developers)

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim - це класична RPG, яка залишається актуальною з моменту випуску 2011 року завдяки унікальному відчуттю свободи, занурювальному світу і нескінченній повторюваності.

Гра пропонує сотні квестів, захопливу міфологію та динамічний ігровий процес. Що дійсно підтримує її життя, так це фантастичне співтовариство моддерів, яке перетворює Skyrim на гру, яка продовжує розвиватися з кожним новим поколінням апаратного забезпечення. Атмосфера гри стає тільки багатшою, а відчуття епічної пригоди - масштабнішим.

The Elder Scrolls V: Skyrim (фото: XDA Developers)

Mirror's Edge

Mirror's Edge - класика 2008 року, яка могла б бути випущена і вчора. Гра виділяється мінімалістичною, контрастною естетикою, яскравими білими кольорами, доповненими первинними відтінками, що відрізняє її від більшості ігор свого часу. Чистий і сміливий дизайн створює унікальну атмосферу, а зовнішній рушій BEAST надає місту чітке і стерильне відчуття.

Гра має спокійний, але захопливий саундтрек, а основна увага приділена паркуру, з неперевершеним рухом від першої особи, що створює відчуття швидкості та динаміки. Незважаючи на недоліки сюжету, геймплей і пересування залишаються захопливими й актуальними.

Mirror's Edge (фото: XDA Developers)

Dragon Age Origins

Dragon Age: Origins - це одна з найвеличніших RPG, яка зберігає свою актуальність з моменту виходу в 2009 році. Незважаючи на застарілу графіку, гра продовжує виділятися завдяки відмінному сюжету, озвучці та можливості вибору, що робить її унікальною.

На ПК грою насолоджуватися краще завдяки підтримці модів і поліпшеному управлінню. Вона пропонує легендарних персонажів, глибоку бойову систему і незабутній музичний супровід, що робить кожне проходження захопливим.

Dragon Age Origins (фото: XDA Developers)

Chrono Trigger

Chrono Trigger - одна з небагатьох RPG, яка зберегла свою актуальність через три десятиліття завдяки ідеальному ритму гри, персонажам, що запам'ятовуються, і глибокій, але доступній бойовій системі. Візуальні ефекти і піксельна графіка досі захоплюють своєю виразністю і яскравими деталями.

Проста, але захоплива сюжетна лінія про подорожі в часі та інноваційна система комбо роблять кожен бій цікавим і не перевантажувальним. З приголомшливим саундтреком гра залишається майстром свого жанру і золотим стандартом для JRPG.

Chrono Trigger (фото: XDA Developers)

Okami

Okami - це гра, яка зберігає свою актуальність завдяки унікальному мистецькому стилю, що поєднує живопис у стилі сумі-е та геймплей. Випущена 2006 року, вона перетворює моделі з низькою кількістю полігонів на живі витвори мистецтва.

Історія гри про богиню-вовка Аметаресу поєднує емоційну глибину, чудовий саундтрек і духовну атмосферу, що робить її захопливою навіть через два десятиліття. HD ремастер гри робить її так само доступною і чарівною.

Продовження було анонсовано на Game Awards 2024, що стало однією з найбільш шокуючих новин у світі ігор.

Okami (фото: XDA Developers)

Super Meat Boy

Super Meat Boy - це складна платформна гра, яка залишається захопливою навіть через десятиліття. З чудовим саундтреком, чіткими візуальними ефектами і кумедною історією, гра захоплює з першого моменту.

Незважаючи на важкі рівні, які можуть змусити вас засмучуватися, гра зберігає свою привабливість завдяки бонусному контенту, рівню творця і нескінченним веселощам.

Super Meat Boy (фото: XDA Developers)

Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 2: Among Thieves залишається однією з найкращих екшен-пригод усіх часів навіть через 16 років. Гра пропонує захопливий досвід, який ставить гравця в центр екшн-фільму з динамічними сценами і захопливими екшен-секвенціями.

Навіть у 2025 році Uncharted 2 залишається справжнім шедевром, де не буває нудних хвилин.

Uncharted 2: Among Thieves (фото: XDA Developers)