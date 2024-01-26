Класика по-новому: дизайнер показала головний тренд декору стін у 2024 році

Що відомо про стиль

Мода циклічна, і це стосується не лише одягу, але й дизайну інтер'єру.

Нью-Йоркський дизайнер інтер’єрів Кеті Куо розповіла, що в тренди повертається елемент, який вже багато століть підкорює серця поціновувачів елегантності - тканина toile або туаль.

Мова йде про стильну тканину, яка історично походить з Європи та має складні та жіночі мотиви в м'яких кольорах.

В сучасному дизайні інтер'єру, принти з тканини створюють ефектне поєднання класики та новаторства. Цей стиль можна зобразити в будинку завдяки:

шпалерам

настінних фресок

Дизайнер зазначила, що настінні покриття тканинною туаллю можуть мати доволі нейтральний вигляд.

Такі принти найкраще вписуються в традиційні стилі дизайну інтер'єру, такі як:

французьке кантрі

grand-millennial

Як зобразити стиль

Такий класичний стиль можна легко зробити сучасним. Можна поєднувати туаль принти з натуральними матеріалами, такими як відновлена деревина, полірована латунь і натуральний камінь.

Це додає приміщенню вигляд природного шарму, античності ат вишуканості.

До того ж важливо ретельно планувати розташування туальних покриттів на стінах і їх взаємодію з іншим декором.

Дизайнер зазначила, що необхідно досягти збалансованого вигляду, враховуючи місце розташування картин і дзеркал, щоб вони гармонійно доповнювали візерунок туаль.

Дизайн інтер'єру з принтами з тканини (фото: homesandgardens)