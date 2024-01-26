Класика по-новому: дизайнер показала головний тренд декору стін у 2024 році

Створити неповторну атмосферу в домі можливо лише при гармонійному поєднанню різних елементів декору. Головним трендом декору стін у 2024 році будуть принти з тканини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.
Мода циклічна, і це стосується не лише одягу, але й дизайну інтер'єру.
Нью-Йоркський дизайнер інтер’єрів Кеті Куо розповіла, що в тренди повертається елемент, який вже багато століть підкорює серця поціновувачів елегантності - тканина toile або туаль.
Мова йде про стильну тканину, яка історично походить з Європи та має складні та жіночі мотиви в м'яких кольорах.
В сучасному дизайні інтер'єру, принти з тканини створюють ефектне поєднання класики та новаторства. Цей стиль можна зобразити в будинку завдяки:
Дизайнер зазначила, що настінні покриття тканинною туаллю можуть мати доволі нейтральний вигляд.
Такі принти найкраще вписуються в традиційні стилі дизайну інтер'єру, такі як:
Такий класичний стиль можна легко зробити сучасним. Можна поєднувати туаль принти з натуральними матеріалами, такими як відновлена деревина, полірована латунь і натуральний камінь.
Це додає приміщенню вигляд природного шарму, античності ат вишуканості.
До того ж важливо ретельно планувати розташування туальних покриттів на стінах і їх взаємодію з іншим декором.
Дизайнер зазначила, що необхідно досягти збалансованого вигляду, враховуючи місце розташування картин і дзеркал, щоб вони гармонійно доповнювали візерунок туаль.
Дизайн інтер'єру з принтами з тканини (фото: homesandgardens)
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